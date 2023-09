Nový premiér Vanuatu prehodnotí bezpečnostný pakt s Austráliou

Port Vila 5. septembra (TASR) - Nový premiér tichomorského súostrovia Vanuatu Sato Kilman v utorok uviedol, že prehodnotí nedávno podpísaný bezpečnostný pakt s Austráliou. Napísala o tom agentúra AFP, podľa ktorej môže toto vyjadrenie naznačovať odklon od prozápadnej politiky Kilmanovho predchodcu, informuje TASR.



Austrália a Vanuatu podpísali prelomový bezpečnostný pakt vlani v decembri, zatiaľ však nebol ratifikovaný.



Vanuatský parlament zvolil Kilmana (65) za nového premiéra v pondelok. Vo funkcii nahradil Ishmaela Kalsakaua, ktorý bol vnímaný ako prozápadný politik.



Kilman sa stal vanuatským premiérom už piatykrát a v utorok naznačil, že budúcnosť bezpečnostného paktu s Austráliou je neistá. "V určitom bode bude musieť vláda vec prehodnotiť, aby zistila, či je to pre Vanuatu prospešné alebo nie... Nie som si istý, či je to v najlepšom záujme Vanuatu alebo nie," povedal v rozhovore pre austrálsku televíziu ABC.



Text bezpečnostného paktu je zverejnený od decembra. Ak "budú potrebné nejaké zmeny, potom sa porozprávame s Austráliou, aby sme zistili, čo môžeme spoločne urobiť, aby to bolo uskutočniteľné", dodal.



Kilman sa v minulosti ako vanuatský premiér dostal do konfliktu s Austráliou. V roku 2012 vyhostil austrálskych policajtov z Vanuatu, keď jeho poradcu zatkli v Sydney za daňové podvody.



Mnohé ostrovné štáty v indicko-tichomorskej oblasti zúfalo potrebujú investície pre svoje krehké ekonomiky, ktoré slabnú a zaťažujú ich stúpajúce náklady spojené s klimatickými zmenami. Snažia sa tak získať finančné prostriedky od Západu a Číny, ktoré v tomto regióne súperia o vplyv.