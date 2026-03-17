Nový prezident Čile spustil práce na hraničnej bariére
Autor TASR
Santiago 17. marca (TASR) - Nový konzervatívny čilský prezident José Antonio Kast začal necelý týždeň po nástupe do funkcie plniť svoj sľub obmedziť nelegálnu imigráciu. V pondelok sa zúčastnil na otvorení výstavby fyzickej bariéry na severnej hranici s Peru, informuje TASR podľa agentúr AP a DPA.
„Obchodovanie s drogami, organizovaný zločin a nelegálna migrácia neberú ohľad na hranice,“ povedal Kast. V rámci jeho plánu nazvaného „hraničný štít“ majú zákopy, ploty a múry zabrániť príchodu ďalších migrantov do Čile. Hranicu budú strážiť aj drony a vojenské jednotky. Podľa ministra vnútra Claudia Alvarada budú hraničné bariéry celkovo merať 500 kilometrov.
Kast vydal počas prvých dní v úrade na základe mimoriadnych právomocí šesť dekrétov o posilnení bezpečnosti hraníc a deportácii cudzincov, ktorí sú v Čile nelegálne. Postupuje tak v súlade s politickým prístupom svojho spojenca, prezidenta USA Donalda Trumpa.
Čile je jedna z najbohatších krajín regiónu a počet cudzincov sa tam v rokoch 2017 - 2024 zdvojnásobil. Úrady predpokladajú, že viac ako 300.000 z nich nemá potrebné dokumenty na pobyt v krajine. Mnohí sme prišli z Venezuely, odkiaľ utekajú celé rodiny pred politickým prenasledovaním a ekonomickou krízou.
V Čile sa v posledných rokoch „usadili“ aj zahraničné zločinecké skupiny a hoci miera vrážd tam stále patrí k najnižším v regióne, miestne médiá zaplnili správy o krádežiach áut, únosoch a nájomných vraždách. V kedysi stabilnej krajine ide o kedysi nevídané množstvo zločinov, priblížila AP. Podľa agentúry to medzi Čiľanmi šíri strach a mnohí pripisujú zodpovednosť novým imigrantom.
Zvolenia Kasta za prezidenta je najvýraznejším politickým posunom Čile doprava od roku 1990. V juhoamerickej krajine sa vtedy obnovila demokracia po 17 rokoch vojenskej vlády generála Augusta Pinocheta, ktorého podľa AP Kast v mladosti podporoval.
