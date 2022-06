Nový prezident Kolumbie chce obnoviť diplomatické vzťahy s Venezuelou

Bogota 23. júna (TASR) - Novozvolený kolumbijský prezident Gustavo Petro hovoril s venezuelským lídrom Nicolásom Madurom o opätovnom otvorení hraníc medzi ich krajinami. Snaží sa tak splniť svoj predvolebný prísľub o normalizácii kolumbijsko-venezuelských vzťahov. Petro to vo štvrtok uviedol vo svojom príspevku na Twitteri. TASR správu prevzala od agentúr DPA a TCA.



Bývalý príslušník ľavicových geríl Petro, ktorý v nedeľu zvíťazil v kolumbijských prezidentských voľbách, prisľúbil, že počas jeho funkčného obdobia si Kolumbia prejde veľkými zmenami. Jednou z nich by malo byť aj obnovenie diplomatických vzťahov s Venezuelou, ktoré sa prerušili po tom, čo Bogota spolu so Spojenými štátmi a ďalšími 50 krajinami uznala ako legitímneho venezuelského prezidenta opozičného lídra Juana Guaidóa.



"Hovoril som s venezuelskou vládou o otvorení hraníc a plnom dodržiavaní ľudských práv na hraničných priechodoch," napísal Petro na Twitteri.



To, že rokovania skutočne prebehli, potvrdil na sociálnej sieti i Maduro, ktorý vyhlásil, že počas rozhovoru zagratuloval Petrovi k víťazstvu vo voľbách. Dodal, že s ním rozoberal i "ochotu obnoviť normálny režim na štátnych hraniciach a rôzne otázky týkajúce sa mierového spolužitia a prosperity obyvateľov oboch krajín".



Petrovo víťazstvo vo voľbách vyvolalo otázky o vzťahoch kolumbijskej vlády a venezuelskej opozície, ktorá doteraz vnímala Bogotu ako svojho najsilnejšieho spojenca.