Nový primátor Atén chce ochladiť mesto výsadbou stromov

Atény 30. januára (TASR) - Nový primátor gréckej metropoly Atény Haris Dukas sa v priebehu nasledujúcich piatich rokov chystá vysadiť 25.000 stromov. Týmto spôsobom by chcel ochladiť mesto, ktoré opakovane postihujú vlny letných horúčav, informuje v utorok agentúra AFP.



Dukas, bývalý profesor energetickej politiky a manažmentu, ktorý bol na post starostu Atén zvolený vlani v októbri, musí okrem iného riešiť problém znečisteného ovzdušia a masívnych dopravných zápch, ako aj rekordne vysokých letných teplôt.



Nový primátor chce počas nasledujúcich piatich rokov vysadiť každoročne 5000 stromov. Týmto spôsobom plánuje vytvoriť chladné tienisté koridory, ktoré budú prepájať aténske ulice, parky či mestské pahorky.



"Vysoké teploty, znečistenie a strata zelene vytvárajú podmienky, v ktorých je centrum mesta v lete neznesiteľné," uviedol Dukas.



Minulé leto sužovali Atény neustávajúce horúčavy dosahujúce až 40 stupňov Celzia, pripomína AFP. Podľa Národného observatória v Aténach bol júl 2023 najteplejší od začiatku záznamov v roku 1863.



Situáciu ešte zhoršili lesné požiare, v dôsledku ktorých bola za uplynulých šesť rokov zničená približne štvrtina stromov na kopcoch obklopujúcich grécku metropolu, upozornil Dukas.



Súd EÚ minulý rok odsúdil Grécko za to, že za posledné desaťročie neprijalo opatrenia proti "systematickému" prekračovaniu limitov úrovne oxidu dusičitého v Aténach.



V Aténach sa v minulosti zrealizovali viaceré kampane, ktorých cieľom bolo povzbudiť obyvateľov, aby si na strechy svojich obydlí inštalovali solárne panely a vysadili viac zelene na svojich balkónoch. Podľa Dukasa však boli takéto opatrenia pre mnohých obyvateľov finančne náročné.



Primátor chce namiesto toho iniciovať napríklad umiestňovanie solárnych panelov na budovy škôl, či motivovať podniky k ekologizácií svojich budov.



Atény majú približne 650.000 obyvateľov, každý deň však do centra mesta dochádzajú za prácou približne tri milióny ľudí, píše AFP.