Nový prípad nákazy na Novom Zélande je juhoafrický variant vírusu

Wellington 25. januára (TASR) - Prvý prípad nákazy koronavírusom na Novom Zélande po vyše dvoch mesiacoch identifikovali ako nákazlivejší juhoafrický variant. To donútilo Austráliu na najmenej 72 hodín pozastaviť cestovanie bez karantény medzi oboma krajinami. V pondelok tom informovala tlačová agentúra AFP.



Novozélanďanka vo veku 56 rokov, ktorá sa nedávno vrátila z Európy, mala v sobotu 23. januára pozitívny test na nákazlivejší variant koronavírusu - desať dní po tom, čo ukončila povinnú dvojtýždňovú izoláciu.



Nový Zéland s piatimi miliónmi obyvateľov si vyslúžil všeobecný obdiv za to, ako úspešne zvláda pandémiu - má iba 25 úmrtí z 1927 potvrdených prípadov infekcie.



Najnovší prípad je na Novom Zélande prvým od polovice novembra a klasifikovali ho ako variant, ktorý je nákazlivejší.



Ide o variant z Juhoafrickej republiky (JAR) a zdrojom je s vysokou pravdepodobnosťou žena, ktorá sa vrátila do vlasti, potvrdil informáciu novozélandský minister zdravotníctva Chris Hipkins.



Austrálsky minister zdravotníctva Greg Hunt povedal, že tento prípad je "značne znepokojujúci" a vyššia možnosť prenosu donútila jeho vládu pozastaviť platnosť "cestovateľskej bublinky" so susedným Novým Zélandom na najmenej 72 hodín. Vláda chce byť opatrná a nariadenie zostane v platnosti, kým nebude mať o prípade viac poznatkov, dodal minister.



Žena sa zrejme nakazila od človeka, ktorý bol v karanténe na tom istom poschodí hotela a mal pozitívny test dva dni predtým, ako žena z hotela odišla.



Žena po prepustení z karantény cestovala po regióne Northland blízko Aucklandu a príznaky nákazy sa u nej prejavovali niekoľko dní pred testovaním.



Dvaja ľudia v jej blízkosti vrátane jej manžela mali odvtedy negatívne výsledky testov. Dôvodom toho, že sa vyhli infekcii, je zrejme typ ženinej nákazy. "Nemala problémy s dýchaním, skôr ju boleli svaly. Možno preto koronavírus toľko nešírila," uviedla generálna riaditeľka zdravotníckeho úradu Nového Zélandu Ashley Bloomfieldová o tomto konkrétnom prípade.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila, že nie sú žiadne jasné dôkazy, že juhoafrický variant vedie k ťažšiemu priebehu ochorenia alebo k vyššej úmrtnosti.