Nový rakúsky kancelár Schallenberg zloží prísahu v pondelok

Viedeň 10. októbra (TASR) – Výmene na poste rakúskeho spolkového kancelára už nestojí nič v ceste. Vicekancelár Werner Kogler (Zelení) sa v nedeľu stretol s dezignovaným šéfom vlády Alexandrom Schallenbergom (ÖVP) a následne vyjadril radosť z "otvorenia novej kapitoly vo vládnej spolupráci". Budúci kancelár hovoril o svojom novom pôsobení ako o mimoriadnej výzve. Prísahu ako nástupca Sebastiana Kurza, ktorý v sobotu oznámil rezignáciu, zloží v pondelok o 13.00 h, informuje agentúra APA.



Schallenberg a Kogler po súkromnej schôdzke v spoločnom stanovisku uviedli, že hovorili o ďalšom postupe vlády. "Mnohé projekty ako ekosociálna daňová reforma alebo rozpočet budú pokračovať podľa plánu," ozrejmili. Obaja sa medzičasom stretli aj s prezidentom Alexandrom Van der Bellenom. Schallenberg – doterajší minister zahraničných vecí – pred schôdzkou s hlavou štátu novinárom povedal, že svoje povýšenie vníma ako "prekvapenie".



Bližšie vyjadrenie chce Schallenberg poskytnúť až po kancelárskej prísahe. Hoci podľa jeho hovorkyne zatiaľ nie je objasnené, či nezotrvá aj na poste šéfa diplomacie, médiá a politici už špekulujú, kto by ho mohol vo vedení ministerstva nahradiť.



Schallenberga navrhol do čela vlády kancelár Kurz, keď v sobotu večer oznámil, že odstupuje z funkcie. Kurz sa dostal pod tlak opozície, koaličných Zelených i vlastných ľudovcov po tom, ako ho prokuratúra označila za podozrivého v prípade vyšetrovania korupcie.



Protikorupčná prokuratúra (WKStA) oznámila, že vyšetruje Kurza a deväť ďalších osôb a tri združenia v súvislosti s podozreniami, že od apríla 2016 boli peniaze rezortu financií využité na zaplatenie prieskumov verejnej mienky v prospech Kurza, vtedajšieho ministra zahraničných vecí.



Konzervatívny politik, ktorý všetky obvinenia voči svojej osobe odmieta, uviedol, že aj po odchode z úradu kancelára zostane predsedom svojej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a presunie sa na post šéfa jej poslaneckého klubu.



Na výmenu kancelára musí z formálneho hľadiska ešte Kurz podať demisiu do rúk prezidenta. V prezidentskom paláci ho v nedeľu neočakávajú, rezignáciu však môže Van der Bellenovi oficiálne oznámiť aj písomne, približuje APA.