Nový šéf čínskej diplomacie ide na prvú zahraničnú cestu do Afriky

Peking 9. januára (TASR) - Nový čínsky minister zahraničných vecí Čchin Kang začína svoje funkčné obdobie týždňovou cestou po piatich afrických krajinách, oznámilo v pondelok jeho ministerstvo. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Čchin od 9. do 16. januára navštívi Etiópiu, Gabon, Angolu, Benin a Egypt, uviedol hovorca Wang Wen-pin na dennom brífingu s médiami. V Egypte sa stretne aj s generálnym riaditeľom Ligy arabských štátov (LAŠ).



Nový šéf čínskej diplomacie bol donedávna veľvyslancom v Spojených štátoch a tak ako po minulé tri desaťročia jeho predchodcovia aj on začína rok práve cestou do Afriky.



"Ukazuje to, že Čína prikladá veľký význam tradičnému priateľstvu s Afrikou a rozvoju čínsko-afrických vzťahov," dodal hovorca Wang Wen-pin.



Spojené štáty a Čína súperia o vplyv v Afrike. Americký prezident Joe Biden preto pozval vlani v decembri afrických lídrov na summit do Washingtonu a podpísal s nimi dohodu o posilnení vzťahov, vrátane hospodárskych. Hlavným obchodným partnerom a investorom Afriky sa už však stala Čína, pričom podporuje najmä infraštruktúru a banské projekty.



Čchin (56) 30. decembra nahradil vo funkcii ministra Wang Ima (69), ktorý v minulosti striedal na tomto poste Jang Ťie-čcha. Nová pozícia exministra Wanga nebola oficiálne zverejnená, svoj nedávny článok na webe ministerstva zahraničných vecí však podpísal ako riaditeľ Komisie komunistickej strany pre zahraničné záležitosti, čo je funkcia, ktorú dovtedy zastával Jang.