< sekcia Zahraničie
Nový šéf diplomatickej misie USA vo Venezuele pricestoval do Caracasu
Agentúra AFP uvádza, že ide o ďalší krok v procese normalizácie vzťahov medzi krajinami po zvrhnutí venezuelského prezidenta Nicolása Madura.
Autor TASR
Caracas 24. apríla (TASR) - Nový dočasný šéf diplomatickej misie Spojených štátov vo Venezuele John Barrett pricestoval vo štvrtok do Caracasu. Agentúra AFP uvádza, že ide o ďalší krok v procese normalizácie vzťahov medzi krajinami po zvrhnutí venezuelského prezidenta Nicolása Madura, píše TASR.
Spojené štáty a Venezuela obnovili diplomatické väzby 5. marca, dva mesiace po tom, čo americké sily zajali Madura. Barrett, bývalý veľvyslanec v Guatemale, bol začiatkom apríla vymenovaný za nástupcu Laury Doguovej, ktorá dočasne viedla misiu. Keďže Spojené štáty doposiaľ nevymenovali oficiálneho veľvyslanca vo Venezuele, Barrett bude takisto viesť misiu v pozícii chargé d'affaires.
„Som na venezuelskej pôde, aby som pokračoval v trojfázovom pláne (prezidenta) Donalda Trumpa a ministra (zahraničných vecí) Marca Rubia a priniesol výsledky pre ľudí našich krajín,“ napísal Barrett vo štvrtok na platforme X.
Caracas v súčasnosti vedie dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová, ktorú schválil šéf Bieleho domu ako náhradu za Madura pod podmienkou, že splní požiadavky USA týkajúce sa ropy v krajine.
Rodriguezová na základe toho presadila reformy, ktoré umožňujú väčšie súkromné a zahraničné investície v ropnom a ťažobnom sektore. Pod tlakom USA takisto presadila amnestie pre politických väzňov. Americké sankcie voči Venezuele sa vďaka tomu postupne zmierňujú, pripomína AFP.
Spojené štáty a Venezuela obnovili diplomatické väzby 5. marca, dva mesiace po tom, čo americké sily zajali Madura. Barrett, bývalý veľvyslanec v Guatemale, bol začiatkom apríla vymenovaný za nástupcu Laury Doguovej, ktorá dočasne viedla misiu. Keďže Spojené štáty doposiaľ nevymenovali oficiálneho veľvyslanca vo Venezuele, Barrett bude takisto viesť misiu v pozícii chargé d'affaires.
„Som na venezuelskej pôde, aby som pokračoval v trojfázovom pláne (prezidenta) Donalda Trumpa a ministra (zahraničných vecí) Marca Rubia a priniesol výsledky pre ľudí našich krajín,“ napísal Barrett vo štvrtok na platforme X.
Caracas v súčasnosti vedie dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová, ktorú schválil šéf Bieleho domu ako náhradu za Madura pod podmienkou, že splní požiadavky USA týkajúce sa ropy v krajine.
Rodriguezová na základe toho presadila reformy, ktoré umožňujú väčšie súkromné a zahraničné investície v ropnom a ťažobnom sektore. Pod tlakom USA takisto presadila amnestie pre politických väzňov. Americké sankcie voči Venezuele sa vďaka tomu postupne zmierňujú, pripomína AFP.