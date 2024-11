Nový šéf izraelskej diplomacie navštívil ČR na prvej zahraničnej ceste

Praha 28. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí Izraela Gideon Saar vo štvrtok navštívil ČR a stretol sa so svojím rezortným kolegom Janom Lipavským. Išlo o jeho prvú zahraničnú cestu od nástupu do funkcie začiatkom novembra. TASR informuje podľa webstránky ČT24.



Lipavský na sociálnej sieti X napísal, že návšteva šéfa izraelskej diplomacie sa udiala "v zložitom období obrany Izraela proti terorizmu v snahe zachrániť rukojemníkov z Gazy." Český minister taktiež uviedol, že "s napätím očakáva naplnenie dohody o prímerí v Libanone."



Saar sa stal ministrom zahraničných vecí Izraela začiatkom novembra. Dovtedajší šéf diplomacie Jisrael Kac prevzal rezort obrany po odvolanom Joavovi Galantovi.



Šéf českej diplomacie po rokovaní zdôraznil, že na riešenie konfliktu na Blízkom východe sú potrebné priame rokovania medzi Izraelom a legitímnou politickou reprezentáciou Palestíny.



Lipavský patrí medzi najvýraznejších podporovateľov Izraela. Po útoku Hamasu zo 7. októbra, pri ktorom zahynulo 1200 ľudí, ako prvý zahraničný predstaviteľ pricestoval do Izraela.



Na tlačovej konferencii Saar zdôraznil, že Izrael pristúpi k ukončeniu vojny v Pásme Gazy až po navrátení všetkých rukojemníkov a úplnom rozložení vojenských a vládnych spôsobilostí hnutia Hamas.



Saara vo štvrtok prijme aj predseda českého senátu Miloš Vystrčil.