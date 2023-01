Nový šéf izraelskej diplomacie prisľúbil Ukrajine humanitárnu pomoc

Tel Aviv 19. januára (TASR) - Nový izraelský minister zahraničných vecí Eli Cohen prisľúbil Ukrajine ďalšiu humanitárnu pomoc, ktorá sa zameria na obnovu energetickej infraštruktúry a poskytovanie zdravotníckeho vybavenia. Povedal to po štvrtkovom telefonáte so svojím ukrajinským rezortným kolegom Dmytrom Kulebom.



Išlo o prvý rozhovor šéfov diplomacií Ukrajiny a Izraela, odkedy koncom minulého roka zložila prísahu nová izraelská vláda, informuje agentúra DPA.



Cohen tiež uviedol, že Izrael v priebehu nasledujúcich 60 dní plne obnoví činnosť svojho veľvyslanectva v Kyjeve. Tiež povedal, že vláda bude v budúcnosti menej komentovať vojnu na Ukrajine.



Podľa izraelských médií Cohen v blízkej budúcnosti zrejme plánuje odcestovať na Ukrajinu. Denník The Times of Israel informoval, že Cohen prijal Kulebovo pozvanie na návštevu krajiny. Hovorca ministerstva zahraničných vecí medializované správy zatiaľ nepotvrdil.



Za 11 mesiacov, odkedy Rusko zaútočilo na Ukrajinu, žiaden vysokopostavený izraelský zákonodarca Ukrajinu oficiálne nenavštívil.



Cohen začiatkom januára hovoril s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, čo vyvolalo obavy, že Izrael môže zvažovať zmenu politiky, pripomenula DPA.



Po začiatku ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine zaujal Izrael opatrný postoj, aby zamedzil zvýšeniu napätia vo vzťahoch s Moskvou. Pre Izrael je totiž kľúčová spolupráca s Ruskom v Sýrii, kde sa izraelská armáda snaží zabrániť narastaniu vplyvu Iránu.



Izrael preto odmieta žiadosti Kyjeva o dodávky zbraní a poskytuje mu len humanitárnu pomoc a nevojenské ochranné vybavenie.