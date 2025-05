Nový šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul je na návšteve Izraela

Berlín/Tel Aviv 11. mája (TASR) - Nový nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul pricestoval v sobotu do Izraela v rámci svojej prvej zahraničnej návštevy na poste šéfa diplomacie. Stretol sa s príbuznými rukojemníkov, ktorých v Pásme Gazy stále zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas, informuje TASR podľa agentúry DPA.



V Tel Avive sa Wadephul stretol na večeri so svojím izraelským rezortným kolegom Gideonom Saarom.



Šéf nemeckej diplomacie ešte krátko pred svojím odletom do Izraela vyzval na urýchlené rokovania o prímerí medzi Izraelom a Hamasom vzhľadom na katastrofickú situáciu v Pásme Gazy.



„Humanitárna situácia v Pásme Gazy sa teraz stala neznesiteľnou,“ poznamenal Wadephul. „Preto sú seriózne rokovania o prímerí, zamerané na prepustenie všetkých rukojemníkov a zabezpečenie pomoci ľuďom v Gaze, naliehavo potrebné,“ dodal.



Wadephul tiež zopakoval podporu Berlína pre dvojštátne riešenie konfliktu. „Predstava dvojštátneho riešenia, v ktorom palestínsky štát existuje v mierovom spolunažívaní po boku Izraela – nech sa to zdá akokoľvek vzdialené – zostáva najlepšou šancou na mier a bezpečnosť pre Izrael i jeho susedov,“ povedal.



Dvojštátne riešenie odmietajú ako hnutie Hamas, tak aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, pripomína DPA.



V nedeľu sa Wadephul stretne s Netanjahuom, šéfom diplomacie Saarom a v predjordánskom Ramalláhu aj s palestínskym premiérom Muhammadom Mustafom.



Nemecký minister zahraničných vecí plánuje navštíviť aj pamätník holokaustu Jad Vašem v Jeruzleme, kde si položením venca uctí pamiatku šiestich miliónov Židov zavraždených nacistickým režimom.



Wadephul predtým avizoval, že sa izraelských lídrov opýta na „strategický cieľ bojových operácií, ktoré sa opäť zintenzívnili“, odkedy Izrael v marci porušil prímerie s Hamasom.



Začiatkom tohto týždňa sa izraelská vláda rozhodla rozšíriť svoje útoky. Vzťahy medzi Wadephulovou predchodkyňou Annalenou Baerbockovou a Netanjahuom boli považované za napäté kvôli nezhodám ohľadom izraelských akcií v Gaze a na Západnom brehu Jordánu, dodáva DPA.