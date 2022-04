Nový šéf španielskych ľudovcov sľubuje umiernenosť a dialóg

Sevilla 2. apríla (TASR) - Predsedom najsilnejšej opozičnej strany v Španielsku - Ľudovej strany (PP) - sa v sobotu stal Alberto Núez Feijóo. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov hlasovania na mimoriadnom zjazde PP, ktorý sa začal v piatok v meste Sevilla.



Alberto Núňez Feijóo (60) od roku 2009 zastáva funkciu predsedu vlády v španielskom autonómnom spoločenstve Galícia, informovala agentúra AFP s tým, že bol jediným kandidátom na post predsedu PP. Svoju podporu mu v hlasovaní vyjadrilo 98 percent z takmer 3000 delegátov zjazdu.



Vo svojom prejave po zvolení Feijóo povedal, že bude bojovať za návrat pravicovej strany k moci, ale zostane prívržencom umiernenej politiky.



"Byť umiernený neznamená byť slabý a dialóg nie je podriadenie sa," vyhlásil.



Feijóo na čele strany strieda Pabla Casada. Ten vo februári, počas roztržky vo vnútri strany, súhlasil, že po aprílovom zjazde odstúpi.



Casado mal v rámci strany spor s Isabel Díazovou Ayusovou, premiérkou autonómneho spoločenstva Madrid.



Aj na margo týchto sporov Feijóo pred delegátmi zjazdu apeloval: "Dosť bolo búrlivých debát a vzájomného konfrontovania, dosť bolo vytvárania problémov... Ukončme tieto jalové debaty a riešme skutočné problémy."



Dodal tiež: "Nie som tu na to, aby som (socialistického premiéra Pedra Sáncheza) napádal, ale aby som ho porazil."



Ľudová strana bola vládnucou stranou v Španielsku do júna 2018, keď vtedajší premiér Mariano Rajoy odstúpil z funkcie. Parlament mu predtým vyslovil nedôveru v dôsledku korupčného škandálu týkajúceho sa PP.



Premiérom sa stal úradujúci predseda vlády Pedro Sánchez zo Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE).



Ten v sobotu Feijóovi zablahoželal k jeho zvoleniu do funkcie. Vo svojej reakcii na sieti Twitter Sánchez napísal: "V týchto zložitých časoch musí byť pre každého prioritou pracovať v jednote a so zodpovednosťou za spoločné blaho."



Najbližšie parlamentné voľby by sa v Španielsku mali uskutočniť do konca roka 2023, dodala AFP.