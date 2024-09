Nový šéf ukrajinskej diplomacie navštívil front v Sumskej oblasti

Kyjev/Londýn 15. septembra (TASR) - Nový ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v nedeľu počas návštevy jednotiek ukrajinskej armády v Sumskej oblasti vyhlásil, že Ukrajina "nemá v úmysle obchodovať so svojimi územiami".



Podľa britskej stanice BBC monitorovanej agentúrou TASR Sybiha podľa vlastných slov uistil vojakov, že Ukrajina sa neplánuje zapojiť do žiadneho vyjednávania o územiach alebo o dohodách podobných protokolom z Minska.



Vo svojom statuse na sieti Facebook šéf ukrajinskej diplomacie napísal, že toto je aj "absolútne pevné stanovisko" prezidenta Volodymyra Zelenského.



Sybiha svojím statusom reagoval na článok v nemeckom denníku Bild, ktorý napísal, že Zelenskyj je údajne pripravený ponúknuť Rusku na časti frontu prímerie.



V článku sa píše, že Zelenskyj v najbližších týždňoch odcestuje do Spojených štátov, aby predstavil svoju stratégiu prezidentovi Joeovi Bidenovi a prezidentským kandidátom Kamale Harrisovej a Donaldovi Trumpovi.



Tento Zelenského plán údajne zahŕňa požiadavku povoliť Ukrajine použitie západných zbraní pri útokoch na Rusko na veľké vzdialenosti a deklaruje aj "pripravenosť Ukrajiny akceptovať lokálne prímerie na určitých úsekoch frontu - a tým dočasné zmrazenie status quo".



Stanica BBC vo svojej správe uviedla, že Zelenského poradca Dmytro Lytvyn v komentári k článku v Bilde uviedol, že ide o "fejk".



Sybiha vo svojom statuse na Facebooku pripomenul, že v diplomacii platí, že prvá návšteva novovymenovaného ministra zahraničných vecí vydáva signál o zahraničnopolitických prioritách krajiny. Objasnil, že jeho cesta do Sumskej oblasti má vyslať signál, že v centre zahraničnej politiky Ukrajiny sú jej obrancovia, preto všetka práca diplomatov smeruje k posilneniu ich kapacít a schopností. Zdôraznil, že "silná ukrajinská armáda je zárukou mieru v celej Európe".