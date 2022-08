Nový školský rok v Maďarsku poznačí nedostatok pedagógov

Budapešť 30. augusta (TASR) - Nadchádzajúci nový školský rok, ktorý sa v Maďarsku začína 1. septembra, poznačí množstvo neistôt, pričom najväčším problémom bude nedostatok pedagógov. V rozhovore pre komerčnú televíziu RTL Klub to v utorok konštatovala predsedníčka Odborového zväzu pedagógov (PSZ) Zsuzanna Szabóová.



V školskom systéme chýba 16.000 učiteľov, ktorých podľa jej slov nemožno nahradiť, a táto skutočnosť určite spôsobí problémy a komplikácie na školách.



"Vieme o prípade, že učiteľ dejepisu učil celý školský rok fyziku. A ak sa také dieťa pripravuje na odbor, kde dominuje fyzika, nemá rovnakú šancu ako niekto, koho učí odborný učiteľ," zdôraznila predsedníčka PSZ.



Tento rok ubudlo v Maďarsku 4800 pedagógov, na budúci rok to už bude okolo 6000 s ohľadom na počet odchádzajúcich do dôchodku a na počet študentov hlásiacich sa na pedagogickú dráhu, dodala Szabóová. A nedostatok učiteľov sa podľa nej už netýka len znevýhodnených regiónov Maďarska, ale aj elitných škôl v hlavnom meste.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)