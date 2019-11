S. Riabkov: Nový START sa nemôže vzťahovať na zbrane bez revízie textu

Moskva 8. novembra (TASR) - Americko-ruská Dohoda o znížení počtu strategických zbraní (New START/SNV-III) sa nemôže vzťahovať na najnovšie ruské zbraňové systémy bez toho, aby došlo k revízii jej textu. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov to vyhlásil v piatok na Moskovskej konferencii o nešírení jadrových zbraní. Informovala o tom agentúra TASS.



"Spojené štáty niekoľkokrát naznačili, že zmluva by sa mala vzťahovať aj na nové ruské zbrane, ktoré ruský prezident Vladimir Putin opakovane spomínal. To však nie je možné bez opätovného otvorenia zmluvy a značnej revízie jej textu," zdôraznil Riabkov.



Vysokopostavený ruský diplomat ďalej dodal, že Američania niekoľkokrát verejne vyhlásili, že budúce rokovania o zmluve by mali zahŕňať viac účastníckych krajín.



Platnosť zmluvy New START/SNV-III z roku 2010 o znížení počtu strategických útočných zbraní by mala vypršať v roku 2021. Putin uviedol, že Moskva je pripravená platnosť tejto zmluvy predĺžiť, ale sťažoval sa na neochotu Washingtonu angažovať sa patrične v tejto záležitosti. Americkí predstavitelia tvrdia, že nová zmluva START by sa mala po vypršaní svojej lehoty zrušiť a nahradiť niečím iným.