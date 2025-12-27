< sekcia Zahraničie
Nový systém kontroly vstupu do EÚ odhalil 100 podvodov s identitou
Od spustenia systému v októbri do polovice decembra v systéme zaznamenali viac ako 13,3 milióna príchodov a odchodov.
Autor TASR
Brusel 27. decembra (TASR) – Zavedenie nového automatizovaného systému EÚ pre kontroly občanov tretích krajín na hraniciach vníma Európska komisia (EK) po dva a pol mesiaci pozitívne. Pomocou Systému vstup/výstup (EES) dosiaľ odhalili približne 100 prípadov podvodov s totožnosťou, oznámil v sobotu hovorca EK. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a APA.
Od spustenia systému v októbri do polovice decembra v systéme zaznamenali viac ako 13,3 milióna príchodov a odchodov, z toho 60 percent prostredníctvom biometrických údajov. V takmer 7000 prípadoch odmietli cestujúcim vstup do EÚ.
Eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner uviedol, že tento systém prináša na vonkajšie hranice EÚ modernú techniku, zabraňuje vstupu s falošnými dokladmi alebo falošnou identitou a pomáha pohraničným orgánom pri ich práci. „Takto vieme, kto z tretích štátov prichádza, kedy tieto osoby vstupujú do Európy a kedy z nej znova odchádzajú,“ konštatoval v stanovisku.
EES je zavádzaný postupne na hraničných priechodoch a letiskách členských štátov od 12. októbra. Zaznamenáva cestujúcich z tretích krajín, ktorí plánujú krátkodobý pobyt v schengenskom priestore do 90 dní. Systém má pomôcť odhaliť osoby, ktoré prekročia povolenú dĺžku pobytu, ako aj obmedziť podvody týkajúce sa identity a nelegálnu migráciu. Pri vstupe musia cestujúci na hranici okrem pasov zaznamenať aj svoje biometrické údaje, teda odtlačky prstov a fotografie.
Systém majú všetky členské krajiny EÚ úplne implementovať do 10. apríla 2026, odkedy sa stane minulosťou obvyklé „pečiatkovanie“ pasov. Podľa eurokomisie ide zavádzanie EES jasne podľa plánu.
