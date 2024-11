OPIČIE KIAHNE: Nový variant sa prvýkrát preniesol medzi ľuďmi v Európe

Londýn 6. novembra (TASR) - Británia potvrdila ďalšie dva prípady nákazy vírusovým ochorením mpox, známym aj ako opičie kiahne. Riziko jeho rýchleho šírenia v krajine zostáva nízke, pretože nakazení mali kontakt v domácnosti s prvou infikovanou osobou, informovala agentúra AFP, píše TASR.



Obaja nakazení boli v tesnom kontakte s osobou, u ktorej sa nákaza potvrdila minulý týždeň a ktorá sa v druhej polovici októbra vrátila z Afriky. Všetci traja sa podrobujú liečbe v londýnskych nemocniciach.



"Mpox je veľmi infekčný v domácnostiach s blízkym kontaktom osôb, preto nie je neočakávané, že sme zistili ďalšie prípady v tej istej domácnosti," objasnila vo vyhlásení Susan Hopkinsová z Agentúry pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva (UKHSA).



Choroba, predtým známa ako opičie kiahne, je endemická v západnej a strednej Afrike už viac ako 50 rokov. K rozsiahlejšiemu prepuknutiu choroby došlo v roku 2022. Choroba sa vtedy rozšírila do Európy, Spojených štátov a ďalších častí sveta.



Táto vlna nákazy začala minulý rok ustupovať a v Británii a v iných štátoch Európy sa objavil len nízky počet prípadov mpox. Nový variant mpox - 1b - potvrdený v troch nových prípadoch v Británii však predstavuje väčšiu hrozbu pre verejné zdravie, konštatuje AFP.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) už upozornila, že európske štáty by mali byť pripravené na "rýchlu akciu"“ s cieľom obmedziť najnovší variant mpox, ktorý sa šíri prostredníctvom blízkeho fyzického kontaktu vrátane sexuálnych vzťahov a zdieľania uzavretých priestorov.



Dva nové prípady nákazy v Británii sú súčasne prvými lokálne prenesenými mimo Afriky od augusta 2024, keď WHO v súvislosti so šírením nového variantu mpox vyhlásila medzinárodný stav ohrozenia.



Opičie kiahne (mpox) sú infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša pri blízkom kontakte. Symptómy mpox zahŕňajú vyrážky, horúčku, zimnicu, opuch lymfatických uzlín, vyčerpanosť, bolesti svalov, chrbta a hlavy, ako aj respiračné príznaky. Úmrtia na mpox sú v krajinách s vyspelým zdravotníctvom zriedkavé. Nový variant známy ako Clade 1b zaznamenali aj vo Švédsku a Nemecku.