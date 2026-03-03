< sekcia Zahraničie
Nový veliteľom Revolučných gárd sa stal medzinárodne hľadaný A. Vahídí
Vahídí nastúpil do funkcie po tom, ako jeho predchodca Mohammad Pakpúr zahynul v sobotu 28. februára pri útokoch Izraela a Spojených štátov na Irán.
Autor TASR
Teherán 3. marca (TASR) - Novým veliteľom Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) sa stal vysokopostavený dôstojník Ahmad Vahídí, ktorý je medzinárodne hľadaný v súvislosti s bombovými útokmi na izraelské a židovské ciele v Argentíne spáchanými v 90. rokoch. Informoval o tom denník The Times of Israel (TOI).
Vahídí nastúpil do funkcie po tom, ako jeho predchodca Mohammad Pakpúr zahynul v sobotu 28. februára pri útokoch Izraela a Spojených štátov na Irán. V minulosti pôsobil ako veliteľ elitnej jednotky Kuds, ktorá je zahraničnou zložkou IRGC.
Argentínske a izraelské úrady Vahídího podozrievajú z podielu na bombovom útoku na izraelské veľvyslanectvo v Buenos Aires z roku 1992, pri ktorom zahynulo 29 ľudí. O dva roky neskôr výbuch nákladného vozidla naloženého výbušninami zničil budovu židovského komunitného centra AMIA v argentínskej metropole, pričom o život prišlo 85 ľudí a približne 300 utrpelo zranenia.
Argentína a Izrael dlho tvrdili, že na centrum AMIA zaútočilo libanonské proiránske militantné hnutie Hizballáh na žiadosť Teheránu. Argentínsky súd prisúdil zodpovednosť Iránu zaň až v roku 2024, viac než tri desaťročia po útokoch, a označil ho za „teroristický štát“.
Vahídí je pre podozrenie z účasti na týchto atentátoch od roku 2007 na zozname hľadaných osôb Interpolu. Po rozhodnutí argentínskeho súdu vláda v Buenos Aires túto medzinárodnú policajnú organizáciu opätovne požiadala o jeho zadržanie.
Zbor islamských revolučných gárd je elitná zložka iránskych ozbrojených síl, ktorá bola založená v roku 1979 po islamskej revolúcii. Na rozdiel od regulárnej armády je priamo podriadená najvyššiemu vodcovi Iránu a má výrazný politický aj ekonomický vplyv.
