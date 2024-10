Nový vodca Hizballáhu bude pokračovať v pláne svojho predchodcu

Bejrút 30. októbra (TASR) — Libanonské hnutie Hizballáh nemieni žiadať o prímerie a je pripravené pokračovať v odpore voči Izraelu tak dlho, ako to bude potrebné. Vo svojom prvom verejnom príhovore to v stredu uviedol nový vodca Hizballáhu Naím Kásim, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



"Ak Izrael navrhne o prímerie, budeme súhlasiť, ale len za našich podmienok. Nebudeme žiadať o prímerie, bez ohľadu na to, ako dlho bude vojna trvať," povedal Kásim v príhovore odvysielanom zo záznamu.



Kásim ďalej povedal, že sa bude držať vojnového plánu stanoveného svojím predchodcom Hasanom Nasralláhom, ktorého izraelské sily zabili 27. septembra v Bejrúte. "Môj program je pokračovaním programu nášho vodcu Hasana Nasralláha," ktorý vypracoval s vedením hnutia, vyhlásil Kásim.



Hizballáh ma podľa Kásima dostatok skúsených a vycvičených veliteľov, ktorí sú pripravení zaujať vedúce pozície, ako aj dostatok bojovníkov v prvej línii, aby pokračovali v boji proti pozemným silám Izraela a útočili na izraelské územie napriek prevahe, ktorú má židovský štát vo vzduchu.



Kásim vyzval Izrael, aby stiahol svoje sily z územia Libanonu a zachránil tak životy svojich vojakov. V opačnom prípade bude počet mŕtvych a zranených v ich radoch naďalej stúpať.



Hizballáh podľa neho bojuje proti Izraelu preto, aby bránil libanonské územie a nie preto, že je pod vplyvom zvonka. "Irán nás podporuje, ale nič za to nechce," konštatoval Kásim.