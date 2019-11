Nový vodca IS je nikto a dlho na tomto svete nepobudne, tvrdia USA

Washington 6. novembra (TASR) - Nový vodca teroristickej organizácie Islamský štát (IS) je "nikto", nemá jasnú reputáciu a dlho na tomto svete nepobudne, uviedol v stredu pre novinárov nemenovaný predstaviteľ americkej vlády.



Islamský štát 31. októbra potvrdil smrť svojho vodcu abú Bakra Baghdádího a zároveň oznámil, že novým vodcom sa stal abú Ibráhím Hášimí Kurajší.



Podľa agentúry AFP nemenovaný predstaviteľ americkej vlády poznamenal, že monitorovanie islamistických sociálnych médií naznačuje, že o novom vodcovi nevedia veľa ani samotní prívrženci IS.



"Toto sa stalo hlavným problémom... vo svete sociálnych médií IS. Zdá sa, že tento chlap je nikto," uviedol americký úradník.



"To málo, čo o ňom vieme, nás neohromilo. A ak je v Iraku alebo Sýrii, nemyslíme si, že na tomto svete dlho pobudne," dodal.



Baghdádí zahynul 27. októbra počas operácie amerických síl v severosýrskej provincii Idlib. Podľa prezidenta USA Donalda Trumpa sa odpálil za pomoci samovražednej vesty počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek, pričom okrem seba usmrtil aj tri svoje deti.