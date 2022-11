Nový vyšetrovateľ prisľúbil rýchle vyšetrenie Trumpových káuz

Washington 19. novembra (TASR) - Novovymenovaný vyšetrovateľ amerického ministerstva spravodlivosti Jack Smith prisľúbil nezávislé, dôkladné a rýchle vyšetrenie káuz bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Jacka Smitha do funkcie nezávislého vyšetrovateľa pre Trumpove kauzy vymenoval v piatok minister spravodlivosti Merrick Garland. Tento americký právnik donedávna pôsobil ako hlavný prokurátor osobitného súdu v Haagu vyšetrujúceho vojnové zločiny spáchané v Kosove.



Smith po svojom vymenovaní prisľúbil, že bude vo svojej práci postupovať v súlade s najlepšími tradíciami amerického rezortu spravodlivosti.



"Budem uplatňovať nezávislý úsudok a budem postupovať promptne a dôkladne, ako si to budú vyžadovať fakty a zákon," uviedol prokurátor Smith vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke rezortu spravodlivosti. Zároveň pripustil, že výsledky vyšetrovania by mohli prípadne viesť aj k začatiu trestných konaní.



Garland podľa vlastných slov dospel k záveru, že je vo verejnom záujme vymenovať nezávislého vyšetrovateľa po tom, ako Trump tento týždeň ohlásil svoj úmysel kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2024, v ktorých by mohol byť opäť jeho súperom súčasný šéf Bieleho domu Joe Biden.



Po ukončení vyšetrovania bude nezávislý vyšetrovateľ, tzv. 'special counsel', informovať o svojich zisteniach Merricka Garlanda, v ktorého kompetencii bude rozhodnutie o prípadnom vznesení obvinení.



Donald Trump je aktuálne vyšetrovaný v súvislosti s vlaňajším útokom na Kapitol, pre snahy o zneplatnenie prezidentských volieb z roku 2020 a pre skladovanie utajovaných dokumentov vo svojom sídle na Floride.



Samotný Trump odmieta vyšetrovania voči svojej osobe ako politicky motivované snahy o diskreditáciu.



Ministerstvo spravodlivosti USA využíva inštitút takzvaného osobitného poradcu (special counsel) pri vyšetrovaní káuz často súvisiacich s politikou, v ktorých by mohol pri obvyklých postupoch hroziť konflikt záujmov. V rokoch 2017 až 2019 prebiehalo v USA v tomto formáte vyšetrovanie podozrení z ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb z roku 2016, ktoré viedol právnik a bývalý riaditeľ FBI Robert Mueller.