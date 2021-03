Nový výskyt eboly v Guinei priamo súvisí s epidémiou z rokov 2014-2016

Konakry 25. marca (TASR) - Nový výskyt závažného vírusového ochorenia ebola v západoafrickom štáte Guinea priamo súvisí s rozsiahlou epidémiou v tomto regióne v rokoch 2014 až 2016. Vo štvrtok to oznámilo Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ktoré citovala tlačová agentúra DPA.



Sekvenovanie genómu vírusu eboly ukázalo, že súčasný výskyt ochorenia je dôsledkom opätovného objavenia kmeňa eboly, ktorý sa šíril v západnej Afrike počas epidémie spred niekoľkých rokov. Na tlačovom brífingu to vyhlásil Merawi Aragaw, šéf tímu Afrického CDC pre nákazu eboly.



"To je naozaj znepokojujúce. To znamená, že vírus vydrží v tele človeka, ktorý prežil ebolu, dlhšie, než sa predpokladalo," dodal Merawi.



Vedci doposiaľ predpokladali, že vírus prežije v tele pacienta vyliečeného z eboly iba niekoľko mesiacov.



Potrebný je ešte ďalší výskum, aby sa vyjasnilo, či súčasný výskyt eboly spôsobila doposiaľ neodhalená reťaz nákazy, alebo skôr dlhodobá chronická infekcia, doplnil Merawi.



Počas spomínanej epidémie eboly v rokoch 2014-2016 zomrelo vyše 11.000 ľudí, nákaza postihla prevažne západoafrické krajiny Guinea, Libéria a Sierra Leone.



Guinejské úrady oznámili výskyt novej epidémie eboly vo februára. Konžská demokratická republika (KDR) tiež nedávno hlásila nový výskyt eboly, ktorý je už v tejto stredoafrickej krajine v poradí dvanásty.



V oboch krajinách zatiaľ zistili 30 prípadov eboly - 12 v KDR a 18 v Guinei, uviedlo CDC.



Vírus eboly spôsobuje horúčku a často vedie k masívnemu vnútornému krvácaniu a smrti.