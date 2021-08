Nový vysoký predstaviteľ OSN pre Bosnu sa ujal funkcie

Sarajevo 2. augusta (TASR) - Nemecký politik Christian Schmidt sa v pondelok ujal funkcie vysokého predstaviteľa OSN pre Bosnu a Hercegovinu – a to napriek odporu Ruska a bosnianskych Srbov, ktorí ho považujú za "nezákonného" a tvrdia, že s ním nebudú spolupracovať. Informovala o tom agentúra AFP.



Bývalý nemecký minister pôdohospodárstva Schmidt nahradil vo funkcii rakúskeho diplomata Valentina Inzka, ktorého rozhodnutie ukončiť svoj mandát uvalením zákazu na popieranie genocídy rozhnevalo politických predstaviteľov bosnianskych Srbov.



Predpokladá sa, že tento krok sa vzťahuje na masakru v bosnianskej enkláve Srebrenica z roku 1995, ktorú označil za genocídu vo viacerých verdiktoch aj Medzinárodný súdny dvor (MSD) či Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY). Srbskí predstavitelia v Bosne a Srbsku napriek tomu zvyčajne neoznačujú srebrenickú masakru genocídou, ale "veľkým zločinom", pripomína AFP.



Hlavnou úlohou vysokého predstaviteľa OSN pre Bosnu a Hercegovinu je dohliadať na implementáciu mierovej dohody, ktorá ukončila vojnu v krajine z rokov 1992 – 1995 medzi Chorvátmi, Moslimami a Srbmi. Tento úradník má aj rôzne výkonné právomoci vrátane ukladania zákonov a odvolávania zvolených úradníkov.



"Bosna a Hercegovina musí byť zaradená späť do politického programu medzinárodného spoločenstva a Európskej únie," povedal Schmidt počas svojho inauguračného prejavu.



"Som veľmi optimistický v súvislosti so schopnosťou medzinárodného spoločenstva, Európanov, Američanov a všetkých ostatných krajín sveta spolupracovať, aby sme to dosiahli," dodal.



Bosna, ktorú pravidelne sužujú medzietnické spory, sa usiluje o vstup do EÚ, ale zatiaľ nezískala oficiálny štatút kandidáta. Bosnianski Srbi sú blízkymi spojencami Moskvy a sú proti vstupu krajiny do NATO.



Schmidt sa teší podpore hlavných západných krajín, ale Rusko protestovalo, keď ho v máji vymenovala do funkcie Rada pre implementáciu mieru, medzinárodný orgán nezávislý od OSN.



Rusko sa domnieva, že jeho vymenovanie mala schváliť Bezpečnostná rada OSN, ktorá dala zelenú vymenovaniu Inzka v roku 2009.



Moskva za podpory Číny predložila Bezpečnostnej rade OSN návrh uznesenia, podľa ktorého by sa úrad vysokého predstaviteľa OSN v Bosne a Hercegovine (OHR) v júli 2022 zrušil. Návrh bol však zamietnutý.



Srbský predstaviteľ v spoločnom predsedníctve Bosny Milorad Dodik označil Schmidtovo vymenovanie za "nezákonné a nelegitímne". "Nebudeme s ním (Schmidtom) spolupracovať a nebudeme implementovať jeho rozhodnutia," povedal Dodik v nedeľu pre miestne médiá. Dodik avizoval, že sa nezúčastní na stretnutí predsedníctva so Schmidtom, ktoré sa má konať v utorok.



Christian Schmidt sa k názorom bosnianskych Srbov na svoju osobu dosiaľ nevyjadril.