Zákon v USA zabránil mladým kúpiť vyše 500 strelných zbraní

Washington 5. januára (TASR) - Kúpe vyše 500 strelných zbraní zabránil nový americký zákon o zbraniach, vyžadujúci prísnejšie kontroly minulosti a osobnostných predpokladov mladých ľudí, ktorý vstúpil v USA do platnosti v roku 2022. V piatok, deň po streľbe na škole v štáte Iowa, ktorá si vyžiadala život šiestaka, to oznámil generálny prokurátor a zároveň minister spravodlivosti Merrick Garland. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Zákon schválený oboma politickými stranami v júni 2022 bol najrozsiahlejšou legislatívou proti strelným zbraniam v USA za posledné desaťročia. Požaduje mimoriadne kontroly pri nákupe akejkoľvek strelnej zbrane ľuďmi vo veku do 21 rokov. K ľuďom, ktorým odmietnu predať strelnú zbraň, patria aj osoby odsúdené za znásilnenie, podozriví v prípade pokusu o vraždu a jednotlivci, ktorým úrady proti ich vôli nariadili liečbu duševného stavu.



Prezident USA Joe Biden pochválil túto správu a označil ju za významný medzník.



"Je to také jednoduché: táto legislatíva zachraňuje životy," uviedol Biden vo vyhlásení. Vyzval tiež na ďalšie opatrenia ako všeobecné kontroly minulosti a osobnostných predpokladov nielen mladých nakupujúcich a zákaz strelných zbraní často označovaných ako útočné. Demokratický prezident napísal, že je "hrdý na to, že presadil viac krokov než ktorýkoľvek iný prezident v dejinách v boji proti násiliu páchanému strelnými zbraňami v Amerike. A nikdy neprestanem bojovať, aby som dosiahol ešte viac."



Správa prišla deň po tom, čo krajinu šokovala ďalšia streľba v škole. Dopustil sa jej 17-ročný mladík ozbrojený guľovnicou a jednoručnou strelnou zbraňou. V prvý deň vyučovania v novom roku zabil na strednej škole v meste Perry v Iowe šiestaka a zranil päť ďalších ľudí. Podozrivý, študent tejto školy, zomrel na strelné poranenia, ktoré si podľa presvedčenia vyšetrovateľov sám spôsobil.



V piatok ešte nebolo jasné, ako sa strelec dostal k zbraniam, ale ľudia vo veku do 18 rokov si nemôžu legálne kúpiť strelné zbrane, ktorých nákup je usmernený federálnym zákonom.



Zákon z roku 2022 schválili po sérii hromadných strelieb v USA vrátane masakru 19 žiakov a dvoch učiteľov na základnej škole v meste Uvalde v štáte Texas.



Legislatíva si vyžaduje extra kontroly mladých nakupujúcich zo strany štátnych aj miestnych úradov, ale pomáhajú si aj databázami Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Tieto kroky zatiaľ zabránili kúpe 527 strelných zbraní, spresnil Garland.



"Ešte ale nie je čas poľaviť v našom úsilí. Máme pred sebou ešte toľko práce," dodal Garland a poukázal tiež na to, že celkovo klesol aj počet vrážd ľudí v mnohých mestách USA.