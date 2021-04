Nový zákon umožní do 24 hodín povolať do služby vojakov v zálohe

Kyjev 22. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal zákon umožňujúci povolať do služby vojakov v zálohe do 24 hodín bez potreby vyhlásenia mobilizácie. S odvolaním sa na prezidentovu kanceláriu o tom v stredu informovali agentúry AP a UNIAN.



"Nový zákon, ktorý prijal ukrajinský parlament koncom marca, umožní krajine "rýchlo posilniť všetky jednotky ozbrojených síl vojakmi v zálohe, čím sa výrazne zvýši ich bojová schopnosť v prípade vojenskej agresie," uviedol Zelenského úrad vo svojom vyhlásení. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v utorok uviedol, že "Rusko bude mať čoskoro pri hraniciach s Ukrajinou viac ako 120.000 vojakov". Vyzval tiež Západ, aby sprísnil sankcie proti Moskve so zameraním na odvetvia ruskej ekonomiky.



Ukrajina nedávno obvinila Rusko z hromadenia tisícov vojakov pri svojich severných a východných hraniciach. Zároveň došlo v poslednej dobe aj zvýšeniu počtu ozbrojených incidentov pozdĺž línie prímeria v Donbase. To vyvoláva obavy z možného opätovného vzplanutia bojov v regióne.