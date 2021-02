Nový zákon v Izraeli umožní zdieľanie údajov o nezaočkovaných občanoch

Jeruzalem 24. februára (TASR) - Izraelský parlament v stredu prijal zákon, ktorý vláde umožňuje zdieľať totožnosť ľudí, ktorí nie sú očkovaní proti ochoreniu COVID-19, s inými úradmi. Podľa agentúry AFP to vyvoláva obavy týkajúce sa súkromia osôb, ktoré sa nechcú dať zaočkovať.



Toto opatrenie, ktoré bolo schválené 30 hlasmi proti 13, dáva miestnym samosprávam, úradníkom ministerstva školstva a niektorým rezortom sociálnych vecí právo získať mená, adresy a telefónne čísla neočkovaných občanov.



Toto opatrenie má byť platné tri mesiace alebo do dňa, keď bude covidová epidémie v Izraeli vyhlásená za skončenú. Cieľom opatrenia je umožniť vybraným úradom, aby nabádali ľudí k očkovaniu osobným kontaktovaním, uvádza sa vo vyhlásení parlamentu.



Izrael, ktorý má deväť miliónov obyvateľov, podal dve odporúčané dávky vakcíny Pfizer/BioNTech už zhruba tretine svojej populácie.



Ako vyplýva z protiepidemických vládnych nariadení, Izrael obmedzuje niektoré služby - vrátane vstupu do telocviční a stravovacích zariadení - iba pre očkované osoby, pričom zaočkovaným poskytuje identifikačný preukaz - Green Pass.



Aj tento prístup však vyvolal polemiku, či nejde o popieranie práv tých, ktorí si uplatňujú svoje právo nedať sa očkovať.



Predsedníčka centristicko-ľavicovej Strany práce (HaAvoda) Merav Micha'eliová počas debaty o novom zákone obvinila pravicového predsedu vlády Benjamina Netanjahua, že ním občanom upiera právo súkromie. Zverejnené informácie by sa totiž týkali ich zdravotného stavu.



Vo vyhlásení parlamentu sa však uvádza, že osobné údaje v tomto prípade nemožno použiť na iný účel ako na povzbudenie ľudí, aby sa dali zaočkovať. V texte sa tiež píše, že informácie budú po použití vymazané do 60 dní a osoba, ktorá bola kontaktovaná, môže požadovať vymazanie svojich údajov, takže by nebola opätovne úradmi obťažovaná.



Chajm Kac z Netanjahuovej strany Jednota (Likud) vo svojom vystúpení v rozprave zákon obhajoval ako nástroj na podporu očkovania. Kládol pritom aj otázku, "či je súkromie dôležitejšie ako samotný život". Zdôraznil, že zdieľaná informácia sa bude týkať len toho, či daná osoba podstúpila očkovanie proti covidu alebo nie.



Podľa oficiálnej bilancie Izrael od začiatku pandémie zaznamenal viac ako 760.000 infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2 a vyše 5600 úmrtí.