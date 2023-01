Nový zástupca veliteľa ruských vojsk na Ukrajine navštívil Bielorusko

Minsk 12. januára (TASR) - Delegácia vedená zástupcom veliteľa ruských vojsk na Ukrajine Olegom Saľukovom navštívila vo štvrtok Bielorusko, aby preverila bojovú pripravenosť tamojších spoločných ozbrojených síl. Oznámilo to bieloruské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Saľukov navštívil Bielorusko deň po tom, čo bol v rámci posledných zmien v ruskom vojenskom vedení vymenovaný za jedného zo zástupcov nového veliteľa ruskej armády na Ukrajine Valerija Gerasimova.



Rusko a jeho spojenec Bielorusko posilnili svoje spoločné vojenské zoskupenie na území Bieloruska, kde sa budúci pondelok začne aj vojenské cvičenie ich spojených vzdušných síl. Toto cvičenie je jednou z vojenských aktivít, pri ktorých Kyjev upozorňuje, že by ich Rusko mohlo využiť na začatie novej pozemnej invázie z Bieloruska do severnej časti Ukrajiny.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj preto aj počas stredajšej návštevy zápodoukrajinského mesta Ľvov vyzval ukrajinských vojakov, aby "boli pripravení na hraniciach aj v regiónoch" ležiacich blízko Bieloruska na možný ruský útok zo severu.



Ak by Rusko znovu otvorilo front na severe, prinútilo by Kyjev rozložiť svoje sily, ktoré sa už celé mesiace sústreďujú na boje prebiehajúce na juhu a východe Ukrajiny, analyzuje Reuters.