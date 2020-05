Nový Zéland a Austrália budú rokovať o otvorení hraníc

Wellington 4. mája (TASR) - Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová sa v utorok zúčastní na rokovaní austrálskej vlády cez videokonferenciu. Témou rozhovorov bude otvorenie hraníc medzi oboma krajinami. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



Ardernová v pondelok na tlačovej konferencii potvrdila, že sa zúčastní na stretnutí s austrálskym premiérom Scottom Morrisonom a premiérmi všetkých austrálskych štátov a teritórií.



"Takéto stretnutie je bezprecedentné. Pokiaľ viem, niečo takéto sa nikdy neuskutočnilo," povedala premiérka.



Ardernová ozrejmila, že bude rokovať o otvorení hraníc medzi Austráliou a Novým Zélandom. Varovala však, že uvoľnenie cestovania nebude realitou v "najbližšej budúcnosti". Obe krajiny si podľa nej uvedomujú výhody, ktoré z otvorenia hraníc plynú.



"Musíme ubrániť to, čo sa nám podarilo dokázať, a pripraviť zdravotné opatrenia," zdôraznila Ardernová.



Nový Zéland v pondelok nepotvrdil nijaký nový prípad nákazy koronavírusom, čo je podľa Ardernovej dôvodom na oslavu a zároveň odrazom úspechu prísnych opatrení, ktoré Nový Zéland zaviedol v boji s koronavírusom.



Zdravotnícke úrady uviedli, že pondelok je prvým dňom po takmer dvoch mesiacoch, keď krajina nezaznamenala nový prípad nákazy.



Nový Zéland 29. apríla uvoľnil niektoré opatrenia. Výkonný riaditeľ novozélandského ministerstva zdravotníctva Ashley Bloomfield skonštatoval, že "sú to jednoznačne povzbudivé čísla, ale je to len okamih v čase". Obyvateľov vyzval, aby zostali ostražití.



"Skutočným testom je tento týždeň, keď zohľadníme inkubačné obdobie vírusu a čas potrebný na to, aby sa u ľudí prejavili príznaky," uviedol Bloomfield.



O ďalšom uvoľňovaní má vláda rozhodnúť 11. mája.



Nový Zéland zaznamenal celkovo 1487 prípadov nákazy koronavírusom a 20 úmrtí.