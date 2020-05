Nový Zéland a Austrália rokovali o otvorení hraníc

Wellington 5. mája (TASR) - Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová sa v utorok zúčastnila na zasadnutí austrálskej vlády, aj keď len formou videokonferencie. Témou rokovania bolo otvorenie hraníc oboch krajín, uviedla agentúra Reuters.



Nový Zéland a Austrália zatvorili svoje hranice pre cudzincov pred viac ako mesiacom v dôsledku pandémie koronavírusu. Všetci občania, ktorí do týchto krajín pricestujú, sa musia podrobiť povinnej karanténe.



Ardernová sa v utorok po vyše 60 rokoch stala vôbec prvou líderkou Nového Zélandu, ktorá sa zúčastnila na rokovaní austrálskej vlády. Ešte predtým uviedla, že obe krajiny majú na otvorení hraníc záujem. Najskôr však musia pripraviť konkrétny mechanizmus, ktorý tento krok umožní. To bude podľa nej istý čas trvať.



"Keď budeme cítiť, že z Austrálie k nám neprídu nijaké nové prípady (koronavírusu) a naopak, že ich my nepošleme do Austrálie, vtedy bude ten správny čas," povedala novinárom v novozélandskom hlavnom meste Wellington.



Austrálsky premiér Scott Morrison uviedol, že Nový Zéland bude prvou krajinou, do ktorej budú môcť Austrálčania opäť cestovať. Mohlo by sa tak stať v čase obnovenia vnútroštátnej leteckej dopravy v Austrálii. Zároveň oznámil, že o ďalšom uvoľňovaní opatrení jeho vláda rozhodne v piatok.