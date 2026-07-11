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Nový Zéland a India uzavreli strategické partnerstvo

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Indický premiér Naréndra Módí. Foto: TASR/AP

Novozélandský premiér Christopher Luxon privítal Módího tradičným maorským obradom a s vojenskými poctami.

Autor TASR
Auckland 11. júla (TASR) – Nový Zéland a India v sobotu oznámili uzavretie strategického partnerstva zahŕňajúceho spoluprácu v oblasti obrany, bezpečnosti, obchodu i diplomacie. Dohodu oznámili počas historickej návštevy indického premiéra Naréndru Módího na Novom Zélande, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

Novozélandský premiér Christopher Luxon privítal Módího tradičným maorským obradom a s vojenskými poctami. Návšteva nadväzuje na dohodu o voľnom obchode, ktorú obe krajiny podpísali v apríli a od ktorej si Wellington sľubuje výrazné hospodárske prínosy.

Ide o prvú návštevu indického premiéra na Novom Zélande po 40 rokoch. Uskutočnila sa krátko po tom, ako Čína v pondelok odpálila balistickú raketu do Tichého oceánu, čo vyvolalo obavy v regióne.

Podľa Luxona nové strategické partnerstvo poskytne vzájomným vzťahom „rámec a širší rozmer“. Obe krajiny sa v spoločnom vyhlásení zaviazali prehĺbiť obrannú spoluprácu vrátane spoločných námorných cvičení, ako aj posilniť vzťahy v oblasti obchodu, diplomacie, kultúry, športu a vedy.

Nový Zéland a India zároveň zdôraznili spoločný záujem na zachovaní slobodného, otvoreného, mierového a prosperujúceho indicko-tichomorského regiónu.
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