Nový Zéland ako prvý na svete zakázal plastové vrecúška na ovocie

Wellington 29. júna (TASR) - Na Novom Zélande začne od soboty platiť zákaz tenkých plastových vrecúšok, ktoré sa v obchodoch používajú na ovocie a zeleninu. Takéto opatrenie zavádza ako vôbec prvá krajina na svete, informuje TASR na základe štvrtkovej správy agentúry AP.



Zákaz sa vzťahuje aj na plastové slamky a príbor. Vláda kampaň proti jednorazovým plastom začala v roku 2019, keď zakázala hrubšie plastové nákupné tašky. V súčasnosti si väčšina zákazníkov nosí do obchodov vlastné tašky na opakované použitie.



Podľa odhadov úradov každý Novozélanďan pošle v priemere ročne na skládku viac ako trištvrte tony odpadu. "Nový Zéland produkuje priveľa odpadu, priveľa plastového odpadu," uviedla zástupkyňa ministerky životného prostredia Rachel Brookingová.



Podľa nej zákaz z roku 2019 zabránil použitiu viac ako miliardy igelitových tašiek a najnovší zákaz tenkých plastových vrecúšok by sa ich počet znížil o 150 miliónov ročne.



Existujú však obavy, že životnému prostrediu by veľmi nepomohlo, keby zákazníci prešli na používanie jednorazových papierových vrecúšok na ovocie a zeleninu. Brookingová si napriek tomu myslí, že najnovší zákaz je účelný, keďže cieľom je obmedziť používanie akéhokoľvek obalu na jednorazové použitie.



Kritici tiež poukazujú na skutočnosť, že odkedy vláda symbolicky vyhlásila stav klimatickej núdze, celkové emisie skleníkových plynov v krajine sa neznížili.