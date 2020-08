Auckland bude v karanténe do 26. augusta

Wellington 14. augusta (TASR) – Najväčšie novozélandské mesto Auckland zostane v dôsledku objavenia sa nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v karanténe ďalších 12 dní, povedala v piatok podľa agentúry DPA novozélandská premiérka Jacinda Ardernová.



„Zrušiť opatrenia a riskovať explóziu nových prípadov by bolo tým najhorším, čo by sme pre Auckland a našu ekonomiku mohli urobiť," povedala Ardernová s tým, že Auckland zostane v karanténe do 26. augusta.



Na Novom Zélande zaznamenali v piatok 13 nových prípadov nákazy koronavírusom. Dvanásť z nich sa spája s jedinou rodinou v Aucklande, ktorej členovia mali pozitívny test na koronavírus v utorok. Spojitosť 13-teho prípadu s týmto ohniskom sa zatiaľ potvrdiť nepodarilo.



V Aucklande sú od stredy zatvorené školy a všetky prevádzky, ktorých fungovanie nie je nevyhnutné. Platnosť uvedených opatrení sa mala skončiť o polnoci zo štvrtka na piatok miestneho času (piatok 13:00 SELČ.



Na Novom Zélande evidujú celkovo 1251 potvrdených prípadov choroby COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje. Celkovo 22 ľudí, ktorí mali pozitívny test na koronavírus, zomrelo.