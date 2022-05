Bezpečnostný úrad zbavili obvinení v súvislosti s výbuchom sopky

Wellington 4. mája (TASR) - Novozélandský súd oslobodil v stredu Národný úrad pre riadenie núdzových situácií (NEMA) spod obvinení z porušenia bezpečnostných opatrení v súvislosti s výbuchom sopky na ostrove White Island (známom aj ako Whakaari), pri ktorom v decembri 2019 zahynulo 22 ľudí a ďalších 25 utrpelo zranenia. TASR správu prevzala od tlačovej agentúry AFP.



Na ostrove sa v čase erupcie nachádzalo takmer 50 osôb, prevažne turistov z Austrálie.



NEMA bol jedným z 13 subjektov obvinených z porušenia zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Regulačný úrad WorkSafe New Zealand uviedol, že NEMA riadne neinformoval vlastníkov pôdy a verejnosť o rizikách výbuchu.



Sudca okresného súdu v Aucklande však obvinenia voči NEMA zamietol. Právnici tohto vládneho úradu úspešne argumentovali, že vznesené obvinenia boli "úplne nesprávne chápané".



Sudca Evangelos Thomas súhlasil, že úrad nemôže byť podľa novozélandských právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci braný na zodpovednosť.



"NEMA fyzicky nevykonával na Whakaari žiadne práce, neposielal tam pracovníkov a nikdy na tento ostrov neumiestnil žiadnu osobu," vyhlásil sudca.



"Dnešný proces nie je o tom, či NEMA vykonal svoju prácu dobre - možno áno, možno nie. Ide o to, či môže WorkSafe New Zealand použiť tento konkrétny zákon na stíhanie NEMA," dodal.



Ďalších 11 subjektov vyhlásilo, že je nevinných. Ich predstavitelia sa pred súd postavia na budúci rok.



Minulý týždeň sa spoločnosť Inflite, ktorá sa zaoberá charterovými letmi, priznala k zlyhaniu pri zhodnotení rizík v spojitosti s nešťastím z roku 2019. Spoločnosti bola uložená pokuta 147.000 amerických dolárov a dostala príkaz uhradiť aj náklady na trestné stíhanie.