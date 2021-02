Nový Zéland bude študentkám zadarmo rozdávať menštruačné produkty

Wellington 18. februára (TASR) - Nový Zéland začne od júna na školách bezplatne rozdávať menštruačné produkty pre študentky zo slabších sociálnych pomerov. Vo štvrtok to oznámila novozélandská premiérka Jacinda Ardernová, ktorú citovala agentúra AFP.



"Mladí ľudia by nemali prichádzať o svoje vzdelanie pre niečo, čo je normálnou súčasťou života polovice obyvateľstva," vyjadrila sa ministerská predsedníčka. Odvolávala sa pri tom na prieskum, z ktorého vyplýva, že približne každá 12. študentka vymešká vyučovanie, lebo nemá prístup k menštruačným produktom.



Novozélandská vláda chce týmto spôsobom bojovať proti tzv. menštruačnej chudobe. "Poskytovanie bezplatných menštruačných produktov na školách je jeden zo spôsobov, ako môže vláda priamo ovplyvňovať chudobu, pomáhať zvýšiť školskú dochádzku a mať pozitívny vplyv na celkové blaho detí," uviedla Ardernová.



V priebehu nasledujúcich troch rokov investuje krajina do tohto programu 25 miliónov novozélandských dolárov (15 miliónov eur). Bude tak nadväzovať na pilotný program, ktorý bol spustený vlani a podľa Ardernovej u zapojených študentov zaznamenali zvýšený záujem v rámci školských aktivít a zlepšenie študijných výsledkov.



Tzv. menštruačná chudoba znamená, že dievčatá a ženy nemajú dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie tampónov, hygienických vložiek, menštruačných kalíškov či iných pomôcok, alebo ani na zaplatenie liekov proti kŕčom a bolesti, približuje AFP.



Aktivisti po celom svete tvrdia, že nedostatočný prístup k bezplatným hygienickým produktom má za následok zníženú školskú dochádzku a menšie množstvo pracovných príležitostí, čím priamo prispieva k prehlbovaniu rodovej nerovnosti.



Prvou krajinou na svete, ktorá začala všetkým svojim obyvateľom bezplatne poskytovať hygienické produkty, sa vlani stalo Škótsko. Británia v prvý deň tohto roku zrušila nepopulárnu daň z tampónov a iných menštruačných produktov.