Dieťa novozélandských rodičov-antivaxerov podstúpilo operáciu srdca

Wellington 9. decembra (TASR) - Šesťmesačné dieťa, ktoré novozélandské úrady prevzali do dočasnej starostlivosti, podstúpilo život zachraňujúci chirurgický zákrok. Rodičia dieťaťa s operáciou nesúhlasili pre obavy, že by mohlo dostať krvnú transfúziu od človeka očkovaného proti ochoreniu COVID-19. Uviedol to v piatok denník The Guardian, informuje TASR.



Najvyšší súd v Aucklande v stredu nariadil, aby bolo "dieťa W" prevzaté do čiastočnej opatery štátu, čo malo umožniť uskutočnenie operácie na odstránenie vážnej srdcovej poruchy známej ako stenóza pľúcnej chlopne.



Operačný zákrok sa doposiaľ odkladal, pretože rodičia dieťaťa nechceli, aby mu bola transfúzne podaná krv, ktorá by mohla pochádzať od darcu očkovaného mRNA vakcínou.



Rodičia však zostali opatrovníkmi dieťaťa "na všetky ostatné účely" okrem lekárskych a budú informovaní jeho o stave a liečbe, uvádza sa v rozhodnutí súdu.



Podľa Guardianu rodičia vo štvrtok vyhlásili, že rozhodnutie súdu rešpektujú, no nemocnica neskôr uviedla, že bránili zdravotníckemu personálu v tom, aby ich synovi odobrali vzorky krvi, urobili RTG snímky a ďalšie predoperačné vyšetrenia. Súd preto musel vydať mimoriadne opatrenie, ktorým rodičom nariadil, aby od takéhoto konania upustili.



Zdravotnícke orgány zamietli žiadosť rodičov o transfúziu krvi od neočkovanej osoby s odôvodnením, že by to bolo nepraktické a zbytočné.



Novozélandská transfúzna služba nerozlišuje medzi darcami očkovanými alebo neočkovanými proti covidu, pretože použitie krvi od očkovanca pri transfúzii nepredstavuje žiadne dodatočné riziko.