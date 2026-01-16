< sekcia Zahraničie
Nový Zéland dočasne zatvoril svoje veľvyslanectvo v Teheráne
Zamestnanci ambasády odleteli z krajiny počas noci komerčnými linkami, informoval hovorca novozélandského ministerstva zahraničných vecí.
Autor TASR
Wellington 16. januára (TASR) — Nový Zéland v piatok oznámil, že v dôsledku zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie v Iráne dočasne zatvoril svoje veľvyslanectvo v Teheráne a evakuoval diplomatický personál. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Zamestnanci ambasády odleteli z krajiny počas noci komerčnými linkami, informoval hovorca novozélandského ministerstva zahraničných vecí. Konzulárne operácie prevzalo veľvyslanectvo v tureckej metropole Ankara.
„Naďalej neodporúčame cestovať do Iránu. Všetci Novozélanďania, ktorí sa momentálne nachádzajú v krajine, by mali odísť,“ povedal hovorca.
Ministerstvo zároveň uviedlo, že má veľmi obmedzené možnosti poskytovať konzulárnu pomoc svojim občanom v Iráne. Komunikačné problémy ľuďom sťažujú kontaktovanie svojich príbuzných či známych, Novozélanďanom preto odporučilo, aby sa s nimi snažili spojiť kedykoľvek to bude možné.
Novozélandský minister zahraničných vecí Winston Peters vo štvrtok vyhlásil, že je „zhrozený“ násilnou reakciou Teheránu na obrovské protivládne protesty. „Odsudzujeme brutálne zásahy iránskych bezpečnostných síl, vrátane zabíjania protestujúcich,“ uviedol Peters vo vyhlásení.
Nový Zéland vyjadril svoje „vážne obavy“ aj iránskemu veľvyslancovi vo Wellingtone a bude v tom pokračovať, dodal minister.
Zamestnanci ambasády odleteli z krajiny počas noci komerčnými linkami, informoval hovorca novozélandského ministerstva zahraničných vecí. Konzulárne operácie prevzalo veľvyslanectvo v tureckej metropole Ankara.
„Naďalej neodporúčame cestovať do Iránu. Všetci Novozélanďania, ktorí sa momentálne nachádzajú v krajine, by mali odísť,“ povedal hovorca.
Ministerstvo zároveň uviedlo, že má veľmi obmedzené možnosti poskytovať konzulárnu pomoc svojim občanom v Iráne. Komunikačné problémy ľuďom sťažujú kontaktovanie svojich príbuzných či známych, Novozélanďanom preto odporučilo, aby sa s nimi snažili spojiť kedykoľvek to bude možné.
Novozélandský minister zahraničných vecí Winston Peters vo štvrtok vyhlásil, že je „zhrozený“ násilnou reakciou Teheránu na obrovské protivládne protesty. „Odsudzujeme brutálne zásahy iránskych bezpečnostných síl, vrátane zabíjania protestujúcich,“ uviedol Peters vo vyhlásení.
Nový Zéland vyjadril svoje „vážne obavy“ aj iránskemu veľvyslancovi vo Wellingtone a bude v tom pokračovať, dodal minister.