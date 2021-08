Nový Zéland hlási najväčší denný prírastok od vlaňajšieho apríla

Ľudia sedia v autách a čakajú na testovanie na ochorenie COVID-19, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Wellington 24. augusta (TASR) - Nový Zéland zaznamenal v utorok 41 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najviac od začiatku vlaňajšieho apríla, informovala agentúra Reuters.Najviac prípadov pribudlo v meste Auckland, ktoré je v súčastnosti ohniskom vírusu. Z celkových 41 zaznamenaných prípadov až 38 evidujú v Aucklande, zvyšné tri prípady zaznamenali vo Wellingtone. V súčasnosti v krajine evidujú 148 nakazených.uviedla generálna riaditeľka novozélandského zdravotníckeho úradu Ashley Bloomfieldová.Minulý utorok 17. augusta v Aucklande zaznamenali prvý prípad komunitného prenosu vírusu od februára tohto roka.Po celej krajine bolo podľa úradov do pondelka (23. augusta) v spojitosti s minulotýždňovým komunitným prenosom dohľadaných viac ako 13.200 blízkych kontaktov infikovaných. Tí už podstúpili alebo ešte len podstúpia testy na koronavírus.Na zastavenie šírenia koronavírusu zaviedla vláda ihneď po objavení ohniska v Aucklande v krajine celoštátny lockdown. Ten v pondelok predĺžili o štyri dni do 27. augusta, kedy vláda opäť posúdi pandemickú situáciu a rozhodne, či sa lockdown bude predlžovať. V Aucklande, ktorý je v súčasnosti ohniskom nákazy, potrvá lockdown ešte dlhšie, a to až do utorka budúceho týždňa (31. augusta).Nový Zéland s takmer piatimi miliónmi obyvateľov sa považuje za jednu z najúspešnejších krajín na svete v súvislosti so zvládnutím pandémie koronavírusu. Od začiatku pandémie tam zaznamenali len 26 úmrtí, napísala agentúra DPA.