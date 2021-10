Nový Zéland hlási najvyšší denný prírastok nakazených za šesť týždňov

Wellington 14. októbra (TASR) – Nový Zéland zaznamenal vo štvrtok 71 prípadov ochorenia COVID-19, čo je najvyšší denný prírastok novoinfikovaných za posledných šesť týždňov. Všetky nové prípady evidujú v najväčšom novozélandskom meste Auckland, píše agentúra Reuters.



Približne 1,7 milióna obyvateľov v Aucklande musí do pondelka dodržiavať prísny lockdown. Vzhľadom na epidemickú situáciu v tomto veľkomeste však hrozí jeho ďalšie predĺženie, približuje Reuters.



Novozélandského vicepremiéra Granta Robertsona podľa vlastných slov „nárast prípadov nákazy v Aucklande neprekvapuje, no stúpajú veľmi rýchlo". Zhoršovanie epidemickej situácie pripisuje nelegálnym zhromaždeniam v domácnostiach občanov. Obyvateľov mesta zároveň vyzval, aby dodržiavali protipandemické opatrenia, na základe ktorých sa väčšina ľudí musí zdržiavať doma. Von pritom môžu vychádzať iba v nevyhnutných prípadoch.



Nový Zéland bol jednou z mála krajín sveta, ktorým sa vlani – v prvej fáze pandémie – podarilo znížiť počet prípadov nákazy koronavírusom na nulu, a to aj vďaka prísnym reštrikciám v oblasti medzinárodného cestovania. Táto ostrovná krajina bola niekoľko mesiacov bez jediného prípadu infekcie, až kým sa v polovici augusta nezačal v najľudnatejšom meste Auckland šíriť nový vysokonákazlivý variant delta.



Na Novom Zélande je v súčasnosti plne zaočkovaných približne dva a pol milióna obyvateľov, čo predstavuje zhruba 59 percent populácie. Úrady očakávajú zrušenie lockdownov v momente, keď bude zaočkovaných 90 percent občanov. Na sobotu je ohlásená masová vakcinačná kampaň v snahe podať za deň rekordných 100.000 dávok vakcíny, pripomína Reuters.



Novozélandská vláda v pondelok oznámila, že zavádza povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre väčšinu zdravotníkov a učiteľov. Začiatkom októbra novozélandská vláda oznámila, že sa rozhodla upustiť od stratégie na zvládnutie pandémie koronavírusu, v rámci ktorej sa snažili eliminovať počet prípadov nákazy na nulu. Namiesto toho sa Novozélanďania musia naučiť žiť s vírusom, pričom kontrolovať jeho šírenie budú najmä pomocou vakcinácie a testovania.