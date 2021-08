Nový Zéland hlási prvé úmrtie spojené s vakcínou Pfizer/BioNTech

Wellington 30. augusta (TASR) - Nový Zéland ohlásil v pondelok prvé úmrtie v spojitosti s protikoronavírusovou vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Napísali o tom agentúra Reuters a stanica BBC.



Úrady informovali o úmrtí ženy, ktorá zomrela v dôsledku myokarditídy, a síce zápalového ochorenia srdcového svalu.



"Je to prvý prípad na Novom Zélande, keď bolo úmrtie, ku ktorému došlo niekoľko dní po očkovaní, spojené s vakcínou od spoločnosti Pfizer," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení bez uvedenia veku zosnulej.



V tomto prípade mohlo byť podľa novozélandských úradov úmrtie ženy spôsobené vplyvom ďalších zdravotných komplikácií. Oficiálna príčina smrti zatiaľ nebola stanovená, píše BBC. Rezort zdravotníctva zároveň dodal, že výhody očkovania touto vakcínou naďalej prevažujú nad možnými rizikami.



"Spoločnosť Pfizer berie nežiadúce účinky potenciálne spojené s našou vakcínou veľmi vážne. Všetky tieto udalosti dôkladne monitorujeme a zhromažďujeme relevantné informácie so zámerom zdieľať ich s regulačnými orgánmi na celom svete," uviedla spoločnosť pre agentúru Reuters. Dodala, že prípady myokarditídy po očkovaní sú mimoriadne zriedkavé.



Regulačné úrady v USA a EÚ či Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dospeli k záveru, že existuje možná súvislosť medzi veľmi zriedkavými prípadmi zápalu srdcového svalu a vakcínami Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Spikevax (Moderna). Celkové prínosy očkovania však podľa nich i naďalej prevyšujú jeho riziká.



Európska agentúra pre lieky (EMA) 9. júla oznámila, že päť prípadov myokarditídy alebo perikarditídy nahlásených po očkovaní vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna v Európskom hospodárskom priestore (EHP) bolo smrteľných. Išlo o pacientov vo vysokom veku alebo s inými pridruženými ochoreniami. Prípady myokarditídy alebo perikarditídy sa podľa EMA zvyčajne vyskytli do 14 dní po očkovaní – častejšie po druhej dávke vakcíny – u mladších dospelých mužov.