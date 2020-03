Nový Zéland ohlásil prvé úmrtie na koronavírus

Wellington 29. marca (TASR) - Nový Zéland, ktorý začiatkom týždňa zaviedol mesiac trvajúce prísne obmedzenia pohybu občanov na spomalenie šírenia koronavírusu, v nedeľu oznámil prvé úmrtie pripisované ochoreniu COVID-19. Informoval o tom britský denník The Guardian.



Obeťou je sedemdesiatnička z Južného ostrova, ktorej bola pôvodne diagnostikovaná chrípka. Keďže zamestnanci nemocnice, kde pacientka ležala, z tohto dôvodu nenosili ochranné vybavenie pre prípad výskytu COVID-19, 21 z nich musí ísť do karantény. Žiadny zamestnanec však zatiaľ nevykazuje príznaky ochorenia, cituje Guardian šéfku úradu verejného zdravotníctva Ashley Bloomfieldovú.



Na Novom Zélande doteraz potvrdili 514 prípadov nákazy koronavírusom, pričom väčšina z nich súvisí s pobytom v zahraničí. Do nedele pribudlo 63 nových prípadov, čo predstavuje pokles v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma dňami. Z choroby COVID-19 sa vyliečilo 56 Novozélanďanov.



Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v tejto súvislosti apelovala na občanov, aby zostali doma a pomohli tak prerušiť reťaz šírenia vírusu. "Dnešná smrť je pripomienkou boja, ktorý máme vo vlastných rukách," uviedla.