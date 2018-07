Kim Dotcom neuspel s odvolaním proti vydaniu do USA

Podnikateľ, ktorého pôvodné meno je Kim Schmitz, sa narodil v Nemecku a už niekoľko rokov žije na Novom Zélande. Okrem nemeckého má aj fínske občianstvo.

Wellington 5. júla (TASR) - Internetový podnikateľ Kim Dotcom prehral ďalšie kolo právneho sporu, v rámci ktorého sa snaží zabrániť svojmu hroziacemu vydaniu z Nového Zélandu do Spojených štátov. Rozhodol o tom vo štvrtok novozélandský odvolací súd.



Podnikateľ, ktorého pôvodné meno je Kim Schmitz, sa narodil v Nemecku a už niekoľko rokov žije na Novom Zélande. Okrem nemeckého má aj fínske občianstvo.



V USA chcú ho chcú súdiť v súvislosti s medzičasom už zaniknutou internetovou platformou na zdieľanie súborov Megaupload. Čelí tam obvineniam z vydierania, porušovania autorských práv, prania špinavých peňazí a internetového podvodu, za ktoré mu hrozí až 20 rokov väzenia.



Novozélandský odvolací súd potvrdil vo štvrtok dve predchádzajúce súdne rozhodnutia, na základe ktorých má byť Kim Dotcom vydaný na stíhanie do USA. To isté sa týka aj jeho troch kolegov, bývalých manažérov Megauploadu Brama Van der Kolka, Matthiasa Ortmanna a Finna Batatoa.



Odvolací súd dospel k záveru, že americká žiadosť o vydanie je podložená dostatočne presvedčivými dôkazmi. Kim (44) sa však stále nevzdáva a proti hroziacej extradícii sa plánuje ešte odvolať na najvyšší súd Nového Zélandu.



Dotcom mal podľa amerických úradov spôsobiť škody zábavnému priemyslu vo výške 500 miliónov dolárov prostredníctvom nahrávania súborov na platformu Megaupload, ktorá mala vyše 150 miliónov registrovaných užívateľov. Jemu samému to malo priniesť zisk 175 miliónov dolárov.



Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) klasifikoval Dotcomove aktivity ako najväčší prípad porušenia autorských práv v dejinách USA.