Nový Zéland kritizuje OSN za zlyhanie v reakcii na vojnu na Ukrajine

Wellington 7. júla (TASR) - Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová vo štvrtok vyhlásila, že Bezpečnostná rada OSN zlyhala, čo sa týka reakcie na ruskú inváziu na Ukrajinu. V tejto súvislosti kritizovala právo veta, ktoré má päť stálych členov Bezpečnostnej rady OSN vrátane Ruskej federácie, a vyzvala na reformu tejto organizácie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ardernová počas obchodnej cesty do Austrálie, kde navštívila think-tank Lowyho inštitút pre medzinárodnú politiku, uviedla, že Rusko zaujalo "morálne skazený postoj v dôsledku morálne skazenej a nelegálnej vojny". Vyzvala, aby bola Moskva v súvislosti s vojenskou ofenzívou vzatá na zodpovednosť.



Ardernová apelovala na Medzinárodný trestný súd v Haagu, aby vyšetril podozrenia z páchania vojnových zločinov na Ukrajine. Dodala, že Nový Zéland by mohol v procese voči Rusku na súde figurovať ako tretia strana.



Nový Zéland sa bude usilovať o reformy Bezpečnostnej rady OSN s cieľom zaistiť, aby tento orgán nestratil na dôležitosti. "Musíme zreformovať OSN, aby sme sa nemuseli spoliehať na to, že jednotlivé krajiny budú zavádzať svoje vlastné autonómne sankcie," zdôraznila Ardernová.



Predsedníčka novozélandskej vlády však zároveň varovala pred čierno-bielym videním sveta a pred označovaním ruskej invázie za vojnu medzi Západom a Ruskom či za boj demokracie a autokracie. Upozornila tiež na to, aby sa nevytláčali dôležití hráči, akým je napríklad Čína. "Nepredpokladajme, že Čína ako člen BR (OSN) nezohráva úlohu, čo sa týka vytvárania tlaku v reakcii na stratu územnej celistvosti (Ukrajiny) v (jej vojnovom) konflikte s Ruskom," povedala.



Ardernová aj v spojitosti s narastajúcim napätím v Tichomorí upozornila, že najsilnejším prostriedkom by mala byť diplomacia, a nie izolácia veľkých hráčov. Dodala, že hoci sa Peking stáva čoraz "asertívnejším", stále existujú oblasti na vzájomnú spoluprácu, akou je napríklad obchod.



Wellington napriek tomu vyjadruje obavy z čínskych akcií v Juhočínskom mori a v Hongkongu, a tiež čo sa týka zaobchádzania s menšinou Ujgurov v autonómnej oblasti Sin-ťiang.



Obavy Nového Zélandu, Austrálie a USA vzbudil rozsiahly bezpečnostný pakt, ktorý Čína v apríli uzavrela so Šalamúnovými ostrovmi.