Nový Zéland: Muž rozbil okno na dome ministra, postaví sa pred súd
Minister sa v posledných dňoch ocitol pod tlakom protestujúcich skupín a opozičných strán po oznámení, že Nový Zéland nebude nasledovať Austráliu, Britániu a Kanadu v uznaní Palestínskeho štátu.
Auckland 7. októbra (TASR) - Novozélandská polícia zadržala muža, ktorý v pondelok pravdepodobne rozbil okno na dome ministra zahraničných vecí Winstona Petersa a pripol na jeho predné dvere odkaz s nápisom „Vitajte v skutočnom svete“. Informoval o tom hovorca ministra, píše TASR podľa správ agentúry Reuters a verejnoprávnej stanice RNZ.
Peters v príspevku na sociálnej sieti X napísal, že v čase incidentu nebol doma, ale jeho partnerka a hosť áno. „Je to naozaj zbabelé. Keď máme protestujúcich, politických blogerov a poslancov, ktorí podporujú takéto správanie, zverejňujú adresy politikov na internete a konajú z čistej ignorancie a extrémizmu, toto je výsledok,“ poznamenal.
Minister sa v posledných dňoch ocitol pod tlakom protestujúcich skupín a opozičných strán po oznámení, že Nový Zéland nebude nasledovať Austráliu, Britániu a Kanadu v uznaní Palestínskeho štátu. Pred jeho domom v Aucklande sa odvtedy viackrát konali protesty.
Predstaviteľ tamojšej polície Sunny Patel uviedol, že 29-ročný muž, ktorý je z činu podozrivý, sa v pondelok sám prihlásil na polícii a jeho prípad bude riešený 10. októbra na súde. „Viem, že tieto pretrvávajúce udalosti vyvolali medzi obyvateľmi úzkosť a frustráciu. Polícia uznáva právo na zákonný protest, avšak nebudeme tolerovať protestné akcie, pri ktorých dochádza k poškodzovaniu majetku,“ zdôraznil Patel.
Incident sa odohral tiež v čase, keď parlament prerokúva návrh zákona, ktorý by demonštrovanie pred domovom inej osoby považoval za trestný čin. Peters tento návrh podporil a uviedol, že je nevyhnutný na zabezpečenie bezpečnosti.
