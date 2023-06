Muž útočil sekerou v čínskych reštauráciách, zranil štyroch ľudí

Wellington 20. júna (TASR) - Neznámy muž útočil sekerou v pondelok večer v troch čínskych reštauráciách v najväčšom novozélandskom meste Auckland. Zranil pritom štyroch ľudí, ktorých previezli do nemocnice. Jednu osobu medzičasom prepustili, zvyšné tri zostávajú hospitalizované a v stabilizovanom stave, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Muž podľa miestnych médií vošiel do troch čínskych reštaurácií, ktoré sa nachádzajú blízko seba (Zhangliang Malatang, Yues Dumpling Kitchen a Maya Hotpot) a okolo 21.00 h večer miestneho času začal náhodne sekerou útočiť na hostí.



Novozélandská polícia informovala, že 24-ročného páchateľa zatkla a v utorok by mal predstúpiť pred súd pre obvinenie z ublíženia na zdraví s úmyslom spôsobiť ťažkú ujmu. Očakáva sa, že voči nemu budú vznesené aj ďalšie obvinenia.



Polícia o motíve útoku neinformovala. Podľa slov inšpektora Stefana Sagara sa však domnieva, že išlo o ojedinelý incident, pričom nič nenasvedčuje tomu, že by to bol rasovo motivovaný útok.