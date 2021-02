Na brehu na Novom Zélande uviazli desiatky delfínov

Wellington 22. februára (TASR) - Záchranári na Novom Zélande sa v pondelok snažili zachrániť desiatky delfínov dlhoplutvých, ktoré uviazli na pláži na úseku pobrežia neslávne známeho takýmito prípadmi. Informovala o tom agentúra AFP.



Ministerstvo pre ochranu prírody oznámilo, že skupinu 49 delfínov dlhoplutvých (Globicephala melas) našli v pondelok skoro ráno v oblasti piesčitého výbežku Farewell Spit (Tuhuroa), ležiaceho 90 kilometrov severne od turistického mesta Nelson na Južnom ostrove.



Do polovice popoludnia miestneho času deväť delfínov uhynulo a viac ako 60 ľudí pracovalo na tom, aby zvyšné morské cicavce udržali nažive a mohli sa ich pokúsiť počas prílivu vrátiť do mora.



Farewell Spit je 26-kilometrový piesočnatý výbežok do mora na konci zálivu Golden Bay. V tejto lokalite evidovali za posledných 15 rokov najmenej desať hromadných uviaznutí delfínov dlhoplutvých na brehu. K poslednému takémuto prípadu došlo vo februári 2017, keď ich tam uviazlo takmer 700 a 250 z nich aj uhynulo.