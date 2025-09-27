< sekcia Zahraničie
Nový Zéland nateraz neplánuje uznať Palestínsky štát
Autor TASR
Wellington 27. septembra (TASR) - Nový Zéland v súčasnosti neplánuje uznať Palestínsky štát, ale naďalej podporuje dvojštátne riešenie konfliktu na Blízkom východe. Oznámil to v piatok novozélandský minister zahraničných vecí Winston Peters, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Vzhľadom na pretrvávajúcu vojnu, faktické vládnutie (militantného hnutia) Hamas v Gaze a nejasnosť ohľadom ďalších krokov zostáva príliš veľa otázok ohľadom budúcnosti Palestíny, aby bolo zo strany Nového Zélandu rozumné oznámiť uznanie v tomto momente,“ oznámil Peters na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) v New Yorku.
„Obávame sa taktiež, že za súčasných okolností by dôraz na uznanie mohol skomplikovať úsilie o dosiahnutie prímeria tým, že by Izrael i Hamas zatlačil do ešte neústupnejších pozícií,“ dodal minister.
Novozélandský premiér Christopher Luxon v sobotu vyhlásil, že „uznanie palestínskej štátnosti je otázkou času, nie toho, či k nemu dôjde“. Tamojšia vláda v piatkovom vyhlásení uviedla, že Palestínsky štát uzná v čase, keď situácia prinesie lepšie vyhliadky na mier ako v súčasnosti.
Agentúra Reuters uvádza, že pozícia Nového Zélandu sa tak líši oproti jeho tradičným partnerom - Austrálii, Kanade a Spojenému kráľovstvu - ktoré Palestínsky štát uznali v nedeľu pred začiatkom VZ OSN. Tento týždeň palestínsku štátnosť uznalo aj Francúzsko.
Palestínsky štát uznáva vyše 140 krajín sveta, čo sú viac ako dve tretiny členov OSN. V máji a júni tohto roka sa k nim pridali aj Španielsko, Írsko, Slovinsko a Nórsko. Spomedzi krajín 27-členného eurobloku nezávislosť Palestínskeho štátu uznávajú okrem už zmienených napríklad aj Švédsko, Cyprus, Maďarsko, Česko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko či aj Slovensko.
