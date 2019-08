Návrh zákona o interrupciách schválili na Novom Zélande v prvom čítaní

Politici mohli hlasovať nezávisle od svojej straníckej príslušnosti, keďže išlo o hlasovanie týkajúce sa otázky svedomia.

Wellington 8. augusta (TASR) – Návrh zákona, ktorý by na Novom Zélande dekriminalizoval interrupcie a umožnil ženám rozhodnúť o ukončení tehotenstva až do 20. týždňa, získal vo štvrtok v prvom čítaní v parlamente väčšinu hlasov poslancov. Podporilo ho 94 zákonodarcov, 23 bolo proti, informovala agentúra DPA.



Politici mohli hlasovať nezávisle od svojej straníckej príslušnosti, keďže išlo o hlasovanie týkajúce sa otázky svedomia.



Premiérka Jacinda Ardernová tento návrh zákona zanietene obhajovala. Ženy majú podľa jej slov pocit, že musia klamať, ak chcú na Novom Zélande podstúpiť interrupciu legálnou cestou.



Návrh nového zákona podporili aj mnohí členovia konzervatívnej Národnej strany Austrálie (NPA). Teraz sa posunie na príslušný parlamentný výbor, kde ho bude môcť pripomienkovať aj široká verejnosť.



Na Novom Zélande, kde sa vlani vykonalo vyše 13.000 interrupcií, v súčasnosti platí zákon z roku 1977, podľa ktorého je tento zákrok povolený iba v prípade, ak je ohrozený život alebo zdravie matky, čo musia potvrdiť dvaja lekári alebo iní odborníci. Väčšina žien zvykne použiť argument ohrozenia svojho duševného zdravia a súhlas väčšinou dostane, píše DPA.



V návrhu novej legislatívy sa uvádza, že tehotná žena nebude povinná zaobstarať si súhlas lekára, ale na príslušnú kliniku sa môže obrátiť priamo, bez jeho odporúčania.



Zákon počíta aj s tým, že žena by mala byť upovedomená o poradenských a podporných službách, hoci poradenstvo by nemalo byť povinné.