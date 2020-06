Nový Zéland nemá žiadny aktívny prípad COVID-19

Wellington 8. júna (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva Nového Zélandu v pondelok oznámilo, že krajina nemá žiadny aktívny prípad ochorenia COVID-19.



Posledný zostávajúci prípad, žena z mesta Auckland, je už 48 hodín bez príznakov a je tak podľa ministerstva považovaná za uzdravenú, uviedla agentúra DPA.



Výkonný riaditeľ novozélandského ministerstva zdravotníctva Ashley Bloomfield skonštatoval, že táto osoba už môže opustiť izoláciu. "Je to naozaj dobrá správa pre dotyčnú osobu a povzbudenie pre zvyšok Nového Zélandu," povedal. To, že krajina nemá žiadny aktívny prípad po prvýkrát od februára je "dôležitou značkou na našej ceste," dodal.



"Ako sme však už predtým povedali, je treba zachovať opatrnosť v súvislosti s koronavírusom aj naďalej," vyhlásil Bloomfield.



Nový Zéland ohlásil posledný nový prípad nákazy novým koronavírusom pred 17 dňami. Krajina od vypuknutia pandémie zaznamenala celkovo 1504 infikovaných a 22 úmrtí.



Nový Zéland by mohol zrušiť obmedzenia prijaté v súvislosti s koronavírusom už v stredu (10. júna), pričom v platnosti by zostali iba prísne hraničné kontroly.