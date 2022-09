Nový Zéland neplánuje vyhlásiť republiku; Alžbetu si uctí dňom smútku

Wellington 12. septembra (TASR) - Nový Zéland stanovil na 26. septembra jednorazový deň štátneho smútku, ktorým si uctí zosnulú britskú kráľovnú Alžbetu II. Oznámila to v pondelok novozélanská premiérka Jacinda Ardernová, informuje agentúra AFP.



Ardernová zároveň uviedla, že jej vláda sa po smrti Alžbety II. nebude usilovať o to, aby sa Nový Zéland stal republikou.



"Dúfam, že toto (deň štátneho smútku) bude príležitosť, ako oceniť celoživotnú službu, ktorú preukazovala kráľovná Alžbeta II. Novému Zélandu," povedala Ardernová novinárom v metropole Wellington.



"Kráľovná bola našou panovníčkou, našou hlavou štátu... Pre Nový Zéland bola prostredníctvom svojej služby verejnosti obrovským prínosom," povedala premiérka.



Zároveň ubezpečila, že jej vláda sa po smrti Alžbety II. nepodnikne žiadne kroky smerujúce k tomu, aby sa Nový Zéland stal republikou, píše agentúra AP.



Šéfka novozélandskej vlády zároveň vyjadrila presvedčenie, že Nový Zéland sa republikou jedného dňa stane, a to zrejme ešte počas jej života. Vládny kabinet však podľa nej musí aktuálne riešiť naliehavejšie záležitosti ako zmenu štátneho zriadenia.



Panovník Spojeného kráľovstva je zároveň aj kráľom 14 nezávislých štátov združených v Spoločenstve národov. Medzi takéto štáty patrí aj Nový Zéland, ktorý v nedeľu vyhlásil za svojho panovníka Karola III., nástupcu zosnulej kráľovnej Alžbety II.



Ardernová sa v minulosti vyslovila za premenu Nového Zélandu na republiku. Britského kráľa na Novom Zélande zastupuje generálny guvernér (aktuálne generálna guvernérka), ktorý má prevažne len ceremoniálne právomoci.



V deň, na ktorý bol na Novom Zélande stanovený jednorazový štátny sviatok, sa zároveň uskutoční aj štátny spomienkový obrad na Alžbetu II., a to v Katedrále svätého Pavla vo Wellingtone.



Ardernová v pondelok zároveň potvrdila, že 14. septembra odcestuje do Británie, aby sa tam zúčastnila na štátnom pohrebe kráľovnej, ktorý sa bude konať 19. septembra vo Westminsterskom opátstve v Londýne. Bezprostredne po pohrebe odletí do New Yorku na Valné zhromaždenie OSN.



Austrália taktiež vyhlásila jednorazový deň štátneho smútku za Alžbetu II., a to na 22. septembra.