Nový Zéland od konca júla otvorí hranice pre všetkých návštevníkov

Wellington 11. mája (TASR) - Nový Zéland úplne otvorí svoje hranice pre návštevníkov od 31. júla, teda o dva mesiace skôr, než sa pôvodne očakávalo. V stredu to oznámila tamojšia premiérka Jacinda Ardernová, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Krajina uzavrela svoje hranice pre takmer všetkých cestujúcich v marci 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.



"Nový Zéland je žiadaný a teraz bude plne otvorený pre podnikanie," uviedla Ardernová.



Záverečná časť opätovného otvárania hraníc znamená otvorenie krajiny pre všetkých cestujúcich, ktorí potrebujú víza – vrátane turistov, zamestnancov, rodín a študentov. Znova sa otvorí aj námorná hranica, čo umožní príchod výletných lodí do novozélandských prístavov.



Nový Zéland začiatkom mája po viac než dvoch rokoch znovuotvoril svoje hranice najprv pre cestujúcich z približne 60 krajín sveta, ktoré patria do novozélandského programu bezvízového styku.



Pred začiatkom pandémie koronavírusu navštívili tento ostrovný štát ročne vyše tri milióny ľudí. Cestovný ruch tak tvoril až 20 percent novozélandských príjmov zo zahraničia a vyše päť percent celkovej ekonomiky.